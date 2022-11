Según una encuesta realizada hace unas semanas por la Sociedad Española de Contraconcepción, una de cada cinco mujeres jóvenes no utiliza ningún método anticonceptivo, el 43% ha recurrido alguna vez a la píldora del día después y el 57% asegura mantener sexo sin deseo. Tela marinera. Porque además está hablando de gente muy joven, con una formación, ¿o es solo información? Y es que la información a secas es muy peligrosa. Vivimos en ese mundo en el que todo el que quiere puede decir lo que le dé la gana en las redes desde la ignorancia supina y, a veces, manipuladora. Esto forma una cadena patológica en la que caemos y que hace más daño a los más ingenuos. ¿Cómo es posible que tantas mujeres se arriesguen a quedarse embarazadas sin quererlo? De ellos ni hablo, aunque creo que deberían preocuparse de la misma manera, y si no callarse la boca y apechugar cuando les nace un hijo por ahí. El coito interruptus siempre ha sido un mal método, demasiado usado en un tipo de sexualidad egoísta y rápida donde apenas hay juego, seducción, indagación y empatía. Nosotras no necesitamos la penetración para gozar. ¿No lo saben todavía?

El que se queden embarazadas y tengan que tomar la píldora de después viene de lo anterior: un error, un medicamento, un mal trago para ellas. Pero el colmo de los colmos es que más de la mitad de las chicas expresen que mantienen sexo sin deseo. O sea que, ¿lo hacen para satisfacer a los varones? Antaño era trágicamente normal. Las mujeres estaban para parir, criar, llevar la casa y satisfacer a los maridos. Pero, ahora la mayoría de esas chicas son independientes y libres, ¿por qué lo hacen, entonces? ¿Será que en esa cadena maldita de hipersexualidad en las redes sociales la que no folla no es nadie? No puedo creerlo. No puedo creer que el amor brille por su ausencia. Ese deseo de abrir el corazón al otro, aunque sea para una noche de amor efímero.