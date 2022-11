Cómo limpiar el fondo del váter sin tener que frotar

Los baños son una de las estancias de la casa que necesitan un mayor mantenimiento. Además de realizar un uso adecuado de la escobilla, también requiere una limpieza más a fondo de manera habitual para evitar la acumulación de suciedad. El no hacerlo con la frecuencia necesaria o tener malos hábitos (aunque necesarios) puede provocar que el fondo del inodoro comience a acumular suciedad, que de no limpiarla luego requerirá dedicarle más tiempo y esfuerzo.

La cal es otra de las causas de la a aparición de estas antiestéticas manchas, pero también el no descargar el depósito de agua cuando se utiliza. Como ocurre por la noche, cuando se utiliza el baño y no se quiere hacer ruido para no despertar a los demás habitantes de la casa. Cuando esto ocurre y pasan varias horas sin eliminar la suciedad, comienzan a aparecer estas desagradables manchas.

Si la mancha es de cal, algo que ocurre en lugares donde el agua es muy dura, con un alto grado de minerales disueltos, se convierte en un problema adicional a la hora de limpiar la casa.

Para este tipo de situaciones, se ha creado un perfil de Facebook llamado Mrs Hinch Cleaning Tips, en el que los usuarios solicitan y comparten trucos de limpieza. El grupo fue creado a raíz de que Sophie Hinchliffe se hiciera popular bajo el sobrenombre de Mrs Hich como gurú de la limpieza. Hinchliffe, influencer veinteañera y madre primeriza ha logrado 4,6 millones de seguidores gracias a sus ingeniosos consejos de limpieza.

Las pastillas de lavavajillas tienen un fuerte poder desincrustante FOTO: La Razón (Custom Credit)

Pues bien, la consulta sobre el váter. además de sugerir el uso de productos antical de todo tipo, aportaba un truco infalible, sencillo y que no requiere esfuerzo: colocar una pastilla de lavavajillas en el váter y dejarlo reposar durante una hora. “Funciona siempre”, dice la página de consejos de Mrs Hinch. Otro de los seguidores del grupo escribió: “¡Definitivamente una pastilla para lavavajillas! Me parece esencial para eliminar la cal de mi inodoro”. Un tercer miembro del grupo añadió: “Deje caer una pastilla de lavavajillas en el inodoro y déjela todo el tiempo que pueda antes de tirar de la cadena para eliminar incluso la cal gruesa y persistente”.