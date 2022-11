Machismos inconfesables

Nos lo cuenta otro estudio serio, aunque no hay más que observar. No son todos, pero son muchos. Son un 20%, según la estadística, los adolescentes de 18 a 21 años tolerantes con las conductas asociadas al maltrato. Es impactante que ellos, y aquí sube considerablemente la proporción, crean que golpear no es violencia, ni insultar a la pareja, ni amenazarla y, mucho menos, controlarla el móvil. ¿Quién ha educado a estas criaturas en tanta ignorancia? ¿Qué han visto a su alrededor? No hay que pensarlo mucho para visualizarlo. Y los niños actúan por imitación.

Hay muchas realidades machistas que el poder, incluido el masculino, no quiere cuestionar. Toda la estructura social es atávica y empecinadamente machista, desde la construcción de una pirámide hasta la cerradura de un bote de garbanzos. Desde el uniforme de los colegios hasta los juegos del recreo. Desde el arte y la literatura hasta la medida de la inteligencia. Son machistas las redes, muchos videojuegos y ciertos deportes. Y digo, aunque me aguijoneen, que el futbol es intrínsecamente machista y genera múltiples violencias que conocemos bien; digo que se idolatra un evento que mueve dinero y corrupciones hasta la náusea y reúne ante las pantallas a una mayoría de señores los días del suceso.

Pero, ¿se imaginan ustedes un evento mundial celebradísimo en el que solo participaran mujeres? Inimaginable, ¿verdad? Y es gracioso porque busco en internet estadísticas sobre a cuántas mujeres les gusta el fútbol y no hay apenas, aunque todas las noticias relacionadas afirman que sí, que las mujeres son grandes aficionadas.

La única encuesta que encuentro señala que son el 38%, pero la realiza una marca interesada. Hay mujeres que gustan de lo que gusta su hombre, sin duda, pero me juego la propia sombra a que hoy aquí las entusiastas futboleras son minoría.

Pues eso, que esto de la violencia machista es inabarcable y, a veces, inconfesable. Pero, aunque parezca que retrocedemos, el cambio, por fortuna para todos, no tiene marcha atrás.