Sanidad financia ‘Trodelvy’, la terapia esperanzadora contra el cáncer de mama más agresivo

Ya está disponible en España un nuevo medicamento indicado para tratar el cáncer de mama metastásico, el más agresivo. El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha incorporado el tratamiento con ‘Trodelvy’ (sacituzumab govitecán) después de que el pasado 28 de octubre la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP) diera luz verde a la financiación pública de este fármaco para los pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm), siempre que hayan recibido dos o más tratamientos sistémicos previos, al menos uno de ellos para la enfermedad avanzada.

El CMTNm es el subtipo de cáncer de mama más agresivo y representa, aproximadamente, el 12 por ciento de todos los cánceres de mama. Se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres jóvenes y premenopáusicas. La tasa de supervivencia a cinco años de este subtipo de cáncer de mama es del 12 por ciento, en comparación con el 28 por ciento de otros tipos de cáncer de mama, y estos malos resultados suelen ir acompañados de una importante disminución de la calidad de vida, especialmente en la enfermedad recidivante/refractaria.

Esta terapia fue autorizada por la Comisión Europea para esta indicación en noviembre de 2021, convirtiéndose en una nueva opción de tratamiento para las personas que padecen esta enfermedad en Europa y, desde este jueves, también en España a través del SNS.

“Nos alegra enormemente que el Sistema Nacional de Salud incorpore nuestro producto, ‘Trodelvy’, a la prestación farmacéutica. Nuestro fármaco supone una esperanza para las pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico, el subtipo de cáncer de mama más agresivo y difícil de tratar. Después de un sólido programa de desarrollo clínico se ha demostrado que ‘Trodelvy’ incrementa la supervivencia global en más del 70 por ciento y mejora significativamente la calidad de vida en comparación con la quimioterapia”, comentó la vicepresidenta y directora general de Gilead España, María Río.

La incorporación de este tratamiento al SNS se produce tras la presentación, el pasado mes de junio, de los datos finales del estudio de fase 3 ‘ASCENT7′ de ‘Trodelvy’ (sacituzumab govitecán) en pacientes con CMTNm. En un análisis de seguimiento, el fármaco demostró mejorar la mediana de supervivencia libre de progresión en comparación con la quimioterapia elegida por los médicos (4,8 frente a 1,7 meses) y alargar la mediana de supervivencia global (SG) en casi cinco meses (11,8 vs. 6,9 meses) en la población estudiada. La tasa de SG a dos años fue del 20,5 por ciento en el brazo de este fármaco, en comparación con el 5,5 por ciento en el brazo que recibió la quimioterapia seleccionada por los médicos. El conjugado anticuerpo-fármaco también mostró mejoras clínicamente significativas en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en comparación con la quimioterapia. Los resultados fueron coherentes con el análisis final publicado previamente en la revista científica ‘The New England Journal of Medicine’, y se presentaron en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés) de 2022.