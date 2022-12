Muñecos para todos

Entra en vigor el código deontológico sobre publicidad no sexista firmado por Consumo con fabricantes y publicistas. Por fin las muñecas sexis, las cocinitas, los costureros, los kits de limpieza, los bebés cagones, las bolsas de maquillaje, los coches de capota… no serán señalados con el rosa ni, espero, colocados en las estanterías de juguetes femeninos. Asimismo, los coches, camiones, equipos de fútbol, pesas, juegos de guerra… no vendrán con el color azul indicado para los niños. Un momento, ¿se podrán seguir vendiendo pistolas, tanques, metralletas? Espero que no. Bastante tienen los pequeñitos viendo la televisión, los videojuegos y las broncas de sus padres, entre otras cosas. De modo, que en los juguetes seamos creativos y pensemos en regalarles lo que no podemos darles en esta vida canalla.

Dice el código nuevo que sí, que los comerciales deberán describir el producto de forma clara y sin engaños. ¿Sí? También, expresarán cuales son las actitudes que desean provocar en los críos: el desarrollo físico o intelectual, la sociabilidad, la empatía. No sé qué juegos venden ahora que desarrollen la empatía, pero yo me lo pido para todos los menores del mundo. Y para que jueguen sus papás todos los días con ellos. Yo tenía una primita que cuando jugábamos al parchís y alguien se agobiaba porque iba perdiendo le cambiaba alguna de sus fichas ganadoras por otra que el perdedor tuviese retenida en casa. Normalmente los otros se la echaban encima porque, decían, no seguía las reglas.

Hay que hacer juegos en los que se puedan saltar las reglas para bien de los otros. Hay que inventar juegos en que los niños que miren, escuchen y sepan perder tengan su recompensa. Hay que hacer juguetes a los que se pueda dar un corazón grande. Por eso creo que muñecos a los que hay que alimentar, cambiar de ropita, bañar, y dormir por la noche han de ser para todos.

Estoy convencida de que los varoncitos lo van a disfrutar. Siendo niños y siendo padres.