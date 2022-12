Contradicciones

Siempre defendí que los hombres y las mujeres debían tener un permiso de maternidad/paternidad de la misma duración y no intercambiable, para que la igualdad a la hora de la contratación de ambos por parte de los empresarios fuera posible. Pero también defiendo que unos y otras decidan si se lo quieren tomar o no, y lo que quieren hacer con sus vidas. Ya está bien de intromisiones. Entre otras, las de los propios compañeros que le preguntan a una ministra como Ione Belarra, respecto a su decisión personal y privada en cuanto a cómo tiene que gestionar su maternidad. Es cierto, como ella dice, que nadie se lo pregunta a los padres. La contradicción llega, sin embargo, con el recuerdo de tantas críticas de su partido a Soraya Sáez de Santamaría, por cómo ella decidió actuar profesionalmente tras ser madre. Y también por el hecho de que Belarra decida colocar una foto en las redes de su bebé sobre su mesa de trabajo. No seré yo quien juzgue si es el lugar más adecuado o no para un bebé. Solo digo que eso se lo puede permitir la ministra y nadie más. Los autónomos cuidamos a nuestros hijos al tiempo que trabajamos… Pero los demás, no se pueden llevar a sus trabajos a sus vástagos. Más allá de eso, si uno quiere privacidad respecto a sus hijos y es una persona pública, por coherencia, no debería, creo (a mí me resulta muy contradictorio) enseñar cómo lo hace en las redes. Y menos aún, mostrar una foto de los niños en el lugar de trabajo. Pero las ministras de Podemos parecen querer siempre una cosa y la contraria. Nos confunden y se confunden. Y eso sí hay que echárselo en cara.