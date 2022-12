Españolitos sin alas

Nuestros jóvenes no pueden volar del nido, pobres míos. Según el último estudio elaborado por el Consejo de la Juventud, solo un 15,9% de nuestros chavales consiguió emanciparse este último año y, en gran media, compartiendo piso con compañeros. No ocurre igual en Europa, que nos duplica la cifra de jóvenes independientes. Es este un asunto sumamente importante, el de la independencia, pues sin ella es difícil poder gozar de amor propio y de libertad.

Esa carencia es una losa y desestabiliza la mente de cualquiera. ¿Cómo vamos a poder estar equilibrados si a una edad ya propicia seguimos presos de las normas y pensamientos de los otros? Ni en el mejor de los casos, esos en los que la relación con los progenitores sea óptima, una persona que ha atravesado la adolescencia y está preparada para la vida crecerá más dentro de la cuna donde nació.

Los jóvenes tienen que volar para aprender cómo funciona la vida, las gentes, los trabajos, lo domestico… Los jóvenes tienen que volar para poder elegir cómo quieren construir su propio nido físico y mental. Si no lo hacen se irán quedando canijos y tristes entre los brazos de sus acogedores. No ha de extrañarnos que a veces muestren su rabia y dolor ante nosotros, sus predecesores, los que les hemos legado una sociedad que corta las alas.

Dice ese estudio en cuestión que un joven tendrá que dedicar el 85,10% de su salario para poder emanciparse en solitario. Trabajar para costear otra jaulita y no poder pagarse la parte suprema de la vida. Sí, es una trampa. Les hemos condenado a una trampa que en nuestro país es aún más hermética y insalvable. Señores mandatarios, este conflicto no lo están tratando con los recursos y premura que merece. Y verán, los que no pueden volar se revuelven siempre contra los que les retienen.