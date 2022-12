¿Navidades “amarillas”? El inesperado fenómeno que nos espera el primer fin de semana de las fiestas

La penúltima semana del año ha comenzado con tiempo lluvioso en algunas zonas del país. A falta de pocos días para la celebración de Nochebuena y Navidad, la previsión indica que este martes, ultimo día completo del otoño, el tiempo dividirá en dos España porque se esperan nubes y lluvias en el oeste peninsular, y sol en el este, los archipiélagos y las ciudades autónomas.

Noticias relacionadas Previsión. Las lluvias vuelven a Madrid con fuerza hasta Navidad

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo estará nuboso o cubierto en la mitad noroeste peninsular, con lluvias que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día y con probabilidad de ser fuertes o persistentes en Galicia, el oeste del Sistema Central y el sur de la Cordillera Cantábrica. En el resto de la península y Baleares brillará el sol con intervalos de nubes altas, si bien la nubosidad irá aumentando a lo largo del día y no se descarta alguna lluvia, salvo en el extremo sureste peninsular y el archipiélago, donde no lloverá.

19/12 23:31 #AEMET #FMA nivel naranja por lluvias para mañana en Galicia . Imagen en vigor a las 23:31 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/3ce1BF7jDj https://t.co/uGKmUCKwVT — AEMET (@AEMET_Esp) December 19, 2022

Las temperaturas subirán en el cuadrante sureste peninsular y en Pirineos, y apenas cambiarán en el resto del país. Hará más calor en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife (24 grados), Melilla (22), Sevilla (21) y Cádiz, Ceuta, Granada, Huelva y Valencia (20), y más frío en Ávila (10) y Burgos y Soria (11).

El miércoles lloverá de manera intensa de madrugada en puntos del oeste y del sur peninsular pero desde el jueves las precipitaciones se restringirán al noroeste peninsular, señala el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo. De ese modo, desde el jueves y el primer fin de semana de las fiestas navideñas las lluvias afectarán a Galicia, sobre todo al oeste de la comunidad y a algunos puntos de Asturias y del oeste de Castilla y León, especialmente en zonas montañosas, mientras que en el resto del país no se esperan precipitaciones o, en su caso, serán muy débiles.

Tiempo previsto en Península y Baleares desde 19-12-2022 hasta 25-12-2022. Info siempre actualizada en https://t.co/keCWfwv3Ua pic.twitter.com/NGZZLK5poD — AEMET (@AEMET_Esp) December 19, 2022

En cuanto a las temperaturas, Del Campo pronostica un inicio de fiestas navideñas ni muy frío ni especialmente lluvioso, salvo en Galicia, ni, por supuesto, tampoco hará acto de presencia la nieve. Los días serán “relativamente templados” e incluso se alcanzarán o superarán los 20 grados centígrados (ºC) en el área mediterránea y puntos del tercio sur como el Valle del Guadalquivir, sobre todo en Nochebuena y Navidad.

Así, el viernes 23, el sábado 24, día de Nochebuena, y el domingo 25, Navidad probablemente predominará una situación anticiclónica en la mayor parte del país. Los frentes atlánticos solo afectarán al noroeste peninsular y las lluvias sobre todo caerán en la mitad oeste de Galicia, donde serán persistentes. También podrían extenderse de forma más débil y dispersa a puntos del occidente asturiano y al extremo oeste de Castilla y León y al entorno del sistema Central.

En el resto no habrá lluvias pero sí intervalos nubosos y frecuentes bancos de niebla y nubes bajas en el interior que localmente pueden ser densas y persistentes, por lo que reducirán la visibilidad. Donde sean persistentes el ambiente será frío toda la jornada, pero no se esperan heladas nocturnas y donde no haya nieblas el termómetro alcanzará de 13 a 18 grados centígrados e incluso 20 o 23ºC en el valle del Guadalquivir.

Además, según apuntan desde Meteored, durante el fin de semana parece probable la aparición de una importante vaguada en el Atlántico, con varios centros de bajas presiones en superficie. Dependiendo de la evolución de estas bajas, podrían dirigir hacia la Península y Canarias una masa de aire anormalmente cálido para las fechas, que nos dejaría temperaturas muy suaves y polvo en suspensión, especialmente en el archipiélago canario. “En definitiva, sería una “amarilla Navidad” en algunas regiones. ¡Podrían celebrarse en la playa!”, afirma la web meteorológica.