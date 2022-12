Encuentra las 3 diferencias entre estas dos imágenes en menos de 1 minuto

El acertijo visual de hoy consiste en observar detenidamente las dos imagen y ubicar las tres diferencias... un clásico. Concéntrate porque -aunque sea sencillo- sólo tienes un minuto para conseguirlo, así que siéntate en un lugar tranquilo, relájate, pon el cronómetro a correr e intenta dar con las tres diferencias entre las dos imágenes:

Encuentra las 3 diferencias | Fuente: Depor FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Por qué es importante intentarlo?

Los acertijos visuales son una forma divertida de entretenerse y ejercitar la mente. Estos juegos se recomiendan especialmente para niños y adultos mayores, por lo beneficiosos que son para preparar la mente para los retos del aprendizaje y para hacerla más resiliente al inevitable deterioro cognitivo.

Un acertijo es un pasatiempo o un juego en el que el jugador debe encontrar una solución a un enigma oculto; para ello se requiere de lógica, razonamiento e intuición. Al hablar de acertijos visuales, nos estamos refiriendo a aquellos que, para resolverse, no necesitan otra cosa que agilidad y concentración.

Podría pensarse que los acertijos visuales son menos beneficiosos que los acertijos lógicos, pero nada más lejos de la realidad. Los acertijos visuales ayudan a ejercitar la memoria, porque al jugar con este tipo de pasatiempos se desarrolla una mayor capacidad de retención de la información y de búsqueda de los patrones que se repiten. Asimismo, en muchas ocasiones es necesario memorizar algunos detalles para llegar a la solución. Por ejemplo, cuando hay que localizar 10 objetos en una imagen.

Los ejercicios mentales como los crucigramas son una herramienta perfecta para entrenar nuestro cerebro

En segundo lugar, los acertijos visuales ayudan a desarrollar la creatividad. Estas pruebas suelen presentar retos donde los caminos más obvios no son suficientes para llegar a la respuesta. Esto resulta una buena manera de estimular la imaginación y la creatividad. Además, los acertijos visuales contribuyen a reducir los niveles de ansiedad y estrés, ya que al concentrarse en la búsqueda de la solución de los juegos, la mente se relaja y descienden los niveles de tensión.

Por otra parte, los acertijos visuales mejoran la capacidad de observación. Estos pasatiempos requieren de mucha atención para detectar cada detalle, por lo que se vuelve una herramienta fundamental para resolverlos. Finalmente, los acertijos visuales también mejoran el aprendizaje. Está comprobado científicamente que estos juegos ayudan a potenciar el procesamiento visual, la capacidad de razonamiento y la comprensión verbal.

La solución:

¿Pudiste encontrar las tres diferencias? Si has respondido que no, recuerda que estos desafíos tienen como objetivo divertirnos y pasar un buen rato, así que no desesperes...te diremos dónde se encontraban las diferencias entre las dos imágenes:

Aquí estaban las tres diferencias entre las dos imágenes | Fuente: DEPOR FOTO: La Razón (Custom Credit)

Si has disfrutado con este reto y todavía te ves con fuerza para intentar resolver otros, quizás quieras intentarlo con otros desafíos compartidos por el periódico LA RAZÓN. Además, en el próximo acertijo visual tendrás otra oportunidad para poner a prueba tus habilidades.