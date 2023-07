El 46% de los dueños pasean a sus perros solo dos veces al día

En nuestra vida cotidiana nos encontramos con el desafío de equilibrar nuestras responsabilidades laborales con las necesidades de nuestros fieles compañeros caninos. Según los resultados de una reciente encuesta realizada por «Préstame tu perrito», plataforma dedicada al cuidado de mascotas, el 46% de los dueños saca a pasear a sus perros solo dos veces al día, mientras que el 33% pasea sus canes tres veces al día. Estos datos resaltan los obstáculos que las restricciones laborales, como el tiempo de desplazamiento entre el hogar y la oficina, pueden presentar para pasear a los perros.

La encuesta de «Préstame tu perrito» revela que el 86,6% de los dueños pasean a sus perros ellos mismos o con la ayuda de un miembro de la familia. Además, el estudio arroja que el 17% de los encuestados recurre en alguna ocasión a los servicios de cuidadores de «Préstame tu perrito». Estos resultados reflejan cómo muchas personas se esfuerzan por encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y el bienestar de sus mascotas, ya sea organizándose por sí mismos o buscando alternativas para asegurar que sus perros disfruten de la actividad física necesaria para mantenerse saludables y felices.

El bienestar de nuestros perros es fundamental para garantizar una vida feliz y saludable. Los expertos apuntan a que un perro adulto necesita al menos tres paseos al día y que uno de los paseos sea más largo que el resto. En el caso de loscanespequeños sería suficiente con sacarle entre 20 minutos y media hora, entre 30 minutos y una hora si es un perro mediano y más de una hora si es un animal grande.

Los paseos diarios desempeñan un papel crucial en su bienestar, ya que les brinda la oportunidad de ejercitarse, explorar su entorno y socializar con otros perros y personas. Además, el contacto con la naturaleza y la estimulación mental que proporciona el paseo contribuyen a su equilibrio emocional y reducen el estrés. «Es por eso que encontrar el tiempo adecuado para pasear a nuestros perros se convierte en un desafío significativo en nuestro ajetreado estilo de vida», explica Andrea Milà, portavoz de «Préstame tu perrito».

Esta iniciativa nació para conectar a personas en busca de cuidadores temporales para sus perros con aquellas que desean cuidar de ellos. Esta plataforma, que ha tenido gran éxito en Francia desde 2017 y llegó a España en noviembre de 2022, se basa en un enfoque solidario y voluntario. Los propietarios no pagan a quienes cuidan de sus peludos, simplemente les brindan la oportunidad de compartir momentos de calidad con los canes porque disfrutan de su compañía o no pueden tener una mascota propia. «Tras comprobar que no existía una plataforma similar en España, decidimos lanzarla en el país y ya contamos con más de 50.000 miembros aquí en poco tiempo», afirma Milà.

Para acceder a la plataforma, solo necesitas crear tu perfil como dueño o voluntario, buscar miembros en tu zona, entrar en contacto con ellos, intercambiar algunos mensajes para conoceros mejor y después reuniros. Desde la plataforma, recomiendan tomarse el tiempo suficiente para conocerse y decidir si ambas partes han encontrado la persona y el perro adecuados. También consideran importante crear una relación de confianza entre el voluntario y el can en presencia del dueño antes de que se encuentren solos. «Préstame tu perrito» incluye un seguro que cubre los gastos en caso de accidentes durante los paseos con los voluntarios, un veterinario disponible 24 horas y una póliza de daños que protege ante posibles daños causados por el perro en el hogar del cuidador.