Una abogada explica qué va a pasar con los desalojos de okupas tras la caída del decreto ómnibus: "Hay incertidumbre"

La política y la actualidad de la sociedad española dio un vuelco tras la votación de este miércoles en el Congreso de los Diputados. El 'no' venció gracias a los votos de PP, Vox y Junts y el jueves apareció en el Boletín Oficial del Estadola derogación del decreto ómnibus.Este tipo de decretoimplica que todas las medidas se votan de manera conjunta pese a afectar a ámbitos distintos. El alza de las pensiones, subida de las cotizaciones, SMI, descuentos al transporte y otras medidas máscayeron tras el fracaso de la votación en la Cámara Baja.

Otras de las medidas derogadas tras la caída del decreto ómnibus es la suspensión de desahucios de personas vulnerables. Esta medida estaba implantada desde la pandemia e impedía que cualquier persona en estado de vulnerabilidad sin alternativa habitacional fuera desalojada pese a tener una sentencia judicial firme. Esto venía recogido en el Real Decreto ley 11/2020. Este decreto afecta directamente a la situación de los okupas y, especialmente, a los inquiokupas.

Cómo explicó Kathy, presidenta de la Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica, en una entrevista a LA RAZÓN, los propietarios se sentían totalmente indefensos y perjudicados por esta norma: "Se tendría que hacer un estudio de lo que provoca el Real Decreto", explicó. Todas las asociaciones de propietarios celebraron esta derogación, pero la duda es cómo queda la situación ahora y que provoca esto. Arantxa Goenaga, experta en derecho inmobiliario y socia de AF Legis, arrojó luz sobre el tema en una entrevista concedida al 'ABC'.

Una abogada explica los cambios en los desalojos tras la derogación del decreto

"Los propietarios pueden redactar y presentar los escritos para que se produzca la expulsión de determinados inquilinos que no pagan las rentas", explicó Arantxa en la entrevista al mencionado medio. Añade lo siguiente sobre la situación a día de hoy: "Hay procedimientos suspendidos desde 2020 por expiración de los términos del contrato o por declaración de vulnerabilidad". A cambio de no poder recuperar sus propios pisos, los propietarios podían solicitar una compensación hasta enero de 2026. Sin embargo, la abogada explicaba lo siguiente: "No siempre suplen todos los gastos que se deben afrontar en el caso de una okupación o inquiokupación".

¿Qué ocurrirá ahora en los desahucios?

"Este tipo de procesos seguirán funcionando por la vía civil", revela esta especialista. Ella sigue viendo un gran problema, el tiempo. "El proceso de expulsión en algunos casos se ha dilatado hasta un año", afirma. La alta ocupación de los juzgados y la lentitud de los procesos son algunos de los problemas a los que se enfrentan los afectados. "Los procesos se pueden demorar algunos meses y también la incertidumbre que se maneja ahora ya que se desconoce cuál va a ser la evolución", recalca.

La incertidumbre sigue presente

La abogada explica que aún hay una duda a nivel legislativo que puede volverlo a cambiar todo: "Hay que ver si se va a proponer alguna nueva ley o la posibilidad de aprobar un nuevo decreto-ley que sólo contemple esta cuestión para que vuelva la protección en caso de que salga adelante". Si se llegara a proponer, pasaría tiempo hasta que entrara en vigor ya que tendría que ser aprobada en votación por el Congreso de los Diputados.