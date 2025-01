¿En qué afecta la caída del decreto ómnibus a los okupas de viviendas?

Junts y el PP tumbaron el decreto ómnibus este miércoles en el Congreso de los Diputados. El decreto recibe este nombre por incluir varias leyes o reformas de diferentes ámbitos que, pese a ser dispares, son votadas al mismo tiempo. Las medidas más conocidas que caen al tumbar esta ley eran la revalorización de las pensiones, las ayudas a la Dana, a la Palma o al transporte público. "Es surrealista. Que expliquen con qué no están de acuerdo y den la cara con los ciudadanos", señalaban desde el Gobierno.

Sin embargo, no eran las únicas. Dentro del decreto ómnibus también se incluían otras. El Real Decreto-ley 9/2024 que cayó este miércoles contenía hasta 140 páginas con medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, según titula el propio decreto en el BOE. Este último apartado era el llamado "escudo social", que afectaba a los desalojos de personas vulnerables, incluidos los okupas e inquiokupas.

¿En qué afecta la caída del decreto ómnibus a los okupas?

El Real Decreto-ley 9/2024 incluía una prórroga hasta final de 2025 del Real Decreto-ley 11/2020, es decir, impedía el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida estaba implantada desde la pandemia e impedía que cualquier okupa o inquiokupa, que son los casos más habituales, fuera desalojado pese a tener una sentencia judicial firme. Esto afectaba a multitud de propietarios, muchos de ellos pequeños, que no podían recuperar sus casas, ocupadas de forma ilegal.

Los propietarios estuvieron en el Congreso

Las asociaciones y plataformas de propietarios llevaban luchando por la derogación de este Real Decreto mucho tiempo y finalmente, tendrán luz verde para recuperar sus hogares con una orden judicial en firme. Kathy contó su historia en una entrevista a LA RAZÓN. Esta madre de familia no podía recuperar su segunda vivienda, que alquiló al no poder acudir a ella, pese a tener la sentencia en firme. Ella es la presidenta de Aprovij, la Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica, que se estuvo manifestando en las puertas del Congreso de los Diputados durante la votación. Pedían que el escudo social fuera el Gobierno y las autoridades, no el propietario.

La Plataforma Afectados por la Ocupación fue otra de las más activas en la lucha contra esta ley, estando incluso varios integrantes en el hemiciclo durante el debate. Tras la votación, se mostraron muy felices en redes sociales: "Tras años de lucha hoy celebramos: Con 177 votos en contra se deroga el decreto 9/2024. Han sido 5 años de sufrimiento, de familias humildes cargando con el mal llamado escudo social del gobierno a sus espaldas. No somos un bulo, seguiremos luchando por una justicia real para todos".

El PP fue muy contundente sobre esta medida

Durante su discurso en la Cámara Baja, Juan Bravo Baena, vicesecretario de Economía del PP, apoyó a los propietarios: ¿Saben ustedes que con esta normativa lo que hacen es que el propietario de un piso que ha trabajado muchísimo para poder tenerlo no va a poder desocuparlo si se lo ocupan? El propietario es una víctima, no es su culpa. La culpa es de su gestión (la del Gobierno) de la política de vivienda", argumentó. En redes sociales fue aún más claro: "Si el Gobierno quiere permitir la ocupación, que lo paguen ellos, no el propietario, que es la víctima. Si quieren actuar contra la ocupación, que desbloqueen la Ley para desocupar en 48 horas, que presentamos hace un año y que han bloqueado 34 veces".

¿Serán más rápidos los desahucios de okupas tras la caída del decreto?

La velocidad en los procesos judiciales no cambia tras el resultado de la votación en el Congreso de los Diputados. Los juicios seguirán funcionando de la misma forma, simplemente al derogarse estas medidas, cuando exista una sentencia firme, todos los okupas e inquiokupas podrán ser desalojados, aunque sean vulnerables y no tengan alternativa habitacional. Los juicios rápidos para el allanamiento de morada y usurpación de vivienda y los desalojos en 48 horas que pide el PP van por otro lado.

También se deroga la prohición del corte de suministros

También ha quedado sin efecto la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables, cuya vigencia se había extendido también durante todo este año. Hasta el momento, pese a no pagar los recibos, no se podía cortar la luz a las personas en estado de vulnerabilidad. Esta medida también venía recogida en el Real Decreto ley 11/2020.