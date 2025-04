¿Puedo echar a un okupa por mi cuenta? Un abogado desmiente los tres grandes mitos sobre los desalojos de okupas

Recuperar un piso okupado no suele ser tarea fácil. Los okupas conocen la ley a fondo y se agarran a cualquier clavo ardiendo para no poder ser desahuciados. Algunos se ofrecen a salir, eso sí, bajo un acuerdo económico. Esto le ocurrió a Darío, que compró un piso ya okupado y consiguió recuperarlo tras pagarle la fianza y el primer mes de alquiler a la persona que estaba en el interior cuando lo adquirió. La ley, pese a la última reforma, no pone nada fácil los desalojos de okupas.

Ante esa dificultad y los largos procesos judiciales, en la mayoría de casos, algunos propietarios buscan soluciones alternativas que se creen eficaces y algunas no son ni tan siquiera legales. Sin embargo, están más extendidas de lo que se puede pensar. Un abogado (@moradai.io) especializado en okupación analiza todas estas acciones y desmiente "los grandes mitos de la okupación que casi todo el mundo se cree" con un vídeo en TikTok.

Los mitos sobre la desokupación

"Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas", decía el economista Nouriel Roubini. Pues algo similar piensan los propietarios. Sin embargo, esto a veces se les acaba volviendo en contra. El abogado explica el primer mito: "Si dices que tienes un arma en casa, las autoridades echan a los okupas a la calle de inmediato". El experto es muy claro sobre esta acción: "Esto es un mito y además de los más habituales".

Explica cómo funciona realmente: "Quién tiene que intervenir en caso de existencia de armas en el interior de una vivienda es la Guardia Civil, que deberá solicitar al juez la entrada en el inmueble para poder recuperarlas". Sin embargo, no es una solución: "Que el juez autorice la entrada no implica que ordene el desalojo. El propósito es retirar las armas del alcance de los ocupantes de la vivienda para evitar peligros", afirma. "Esto no es una fórmula mágica", argumenta de forma contundente.

¿Puedo echar a un okupa presentando las escrituras?

El segundo mito está todavía más extendido ya que no es tan rebuscado: "Presentar las escrituras, empadronamiento y facturas de suministros para solicitar la expulsión inmediata de los okupas". Uno puede pensar que con las escrituras es suficiente, pero el abogado explica que no es así: "Para poder intervenir de inmediato y sin orden judicial la Policía requiere pruebas claras y concluyentes de que eres tú el que vive en esa casa y no el okupa".

Estos documentos no lo son: "Escrituras, empadronamiento y suministros no demuestran que vives ahí, demuestran que tienes la propiedad o que a efectos administrativos tu declaras que es tu residencia". "No hay pruebas reales de que esa vivienda sea tu morada. Con estas pruebas no estás dando a las autoridades las suficientes", aclara.

¿Y si me las arreglo por mi cuenta?

Ante la dificultad para ir por la vía administrativa, algunos propietarios buscan sus propias soluciones. Aquí llega el tercer mito: "Lo mejor es no llamar a la Policía y arreglárselas por uno mismo". El experto puede llegar a entender a los propietarios: "Este es un comentario muy habitual y comprensible con la falta de protección". En cambio, advierte: "Las probabilidades de meterse en un buen lío por evitar los cauces legales no son bajas".

No son ni uno ni dos los propietarios que han optado por esta vía: "Ya ha habido numerosos casos en los que propietarios han sido detenidos por tratar de resolver esto por sí mismos y sin notificar a las autoridades". Pide alejarse de esto: "Lo más importante es conocer las estrategias legales más eficaces para estar protegido de cualquier okupación".

¿Cómo protegerse de los okupas?

"Te cuento lo que nadie te ha dicho", desvela. El truco es el siguiente: "Si puedes demostrar que haces uso de una vivienda, ya sea tu primera vivienda o tu casa de la playa y no existe duda alguna en las pruebas que aportas, ten por seguro que tienes todas las papeletas para no tener okupas jamás". Alerta de lo siguiente: "Esto que parece muy fácil en la práctica casi nadie lo puede lograr y se piensan que con sus facturas o su DNI es suficiente". Se consigue de la siguiente manera: "El certificado de morada se adapta a la ley para resolver este problema de raíz y garantiza a los propietarios la mejor seguridad legal frente a okupas".