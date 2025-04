Compra una vivienda con una okupa dentro y consigue que se marche gracias a este acuerdo: “Sería razonable y justo”

Comprar una casa con un okupa dentro. Esto es algo que de primeras sorprende y parece no tener sentido, pero es más habitual de lo que se puede creer. un estudio publicado por Idealista en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el cuarto trimestre de 2024 desvela que en este periodo hubo un total de 20.464 viviendas con okupas a la venta en su portal. Esto supone el 2,6% de todas las viviendas que hay en venta en España.

Los descuentos para los que se compran estas viviendas pueden llegar incluso hasta el 60%, según Sandra Aurrecoechea, lo que hace que algunos se animen pese al riesgo, aprovechando la necesidad y la urgencia de venta. Hay casos reales, con nombres y apellidos, como el que ha desvelado 'El Programa de Ana Rosa'. Todo comenzó por el drama de Alejandro, que lleva dos años insistiendo a su okupa para que se marche ya que tiene una deuda de 18.000 euros que le llevó al límite.

La solución desesperada de Alejandro

Este propietario, ahogado por la deuda, decidió vender el piso con su okupa dentro, anunciándolo: "Tengo que vender a menor precio, porque por la persona que está dentro no dispongo del bien. La vendo a un 40% menos de lo que vale en el mercado", explicó en declaraciones al mencionado programa. Darío fue su comprador y Alejandro le dejó un mensaje: "Yo ya viví esta situación, he intentado que se marchara más de cinco veces. Lamento que sea un problema del nuevo propietario".

Este es el motivo para comprar una casa okupada

Parece sorprendente que alguien acceda a adquirir un inmueble con okupa dentro, pero Darío explicó lo que le ha llevado a hacerlo: "Decidí comprarlo porque no puedo acceder a una vivienda más cara, esa es la realidad". El nuevo propietario no conseguía acceder a la casa ni expulsarla, pese a solicitárselo a la okupa: "La entiendo, pero quiero llegar a un acuerdo". Ella explicó a 'Telecinco' los motivos de su okupación y el desconocimiento de la situación: "Hay veces que o comes o pagas. Nadie me ha dicho que hay un nuevo comprador".

Con el paso de los días, Darío decidió contratar una empresa de mediación y finalmente logró ver el piso: "Está destrozada, tiene bombonas por todos lados, una cosa que no me esperaba. Heces de perro también, es una cosa que no me esperaba". Sus esfuerzos estaban teniendo recompensa y también llegó a conseguir que la okupa bajara para hablar con él y entablar una negociación.

El acuerdo para recuperar la casa

La okupa no se cerró en banda, sino que realizó una petición para abandonar la vivienda: "Si me pagan un piso, lo que es la fianza y el mes, a mi nombre, yo me marcho. Embalo todo lo que tengo en mi casa como una loca, pero me pagan una fianza de un piso y el mes". Darío aceptó sus condiciones: "Sería razonable y justo". Tras aceptarlo, pidió firmarlo y dio de plazo hasta este miércoles 9 de abril a la okupa para recoger sus pertenencias y abandonar el piso. Al fin, no sin esfuerzo, Darío podrá disfrutar de su casa.