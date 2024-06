Acontecimientos en el estadio

Esta semana pasada ha ido bien repleta de acontecimientos internacionales musicales y deportivos. Algunos vivimos un poco en la luna e ignorábamos el tirón que podía tener una artista como Taylor Swift, que actuó dos días en el Bernabéu, ese templo glorioso del deporte y también de todo tipo de actos culturales que lo elevan a un nivel tan importante que lo convierten en un lugar bien conocido hasta en los países más insospechados. Hasta aquí se han dejado caer seguidores de la artista de muchas partes del mundo porque les resulta más económico que ir a Las Vegas, punto internacional de espectáculos realmente atractivos y tan vistosos como brillantes. A medida que se iba desplegando información sobre la polifacética Taylor nos íbamos quedando más boquiabiertos al conocer la cantidad de bailarines, figurantes, especialistas de sonido e imagen, directores de escena… todos bajo la batuta de la cantante que lleva ya veinte años en el oficio pese a no tener más edad que treinta y cinco primaveras. Entrena y ensaya cada día en una máquina de correr durante tres horas al tiempo que va cantando las cuarenta y tantas canciones de repertorio que despliega en cada concierto. Naturalmente, las cosas no salen bien improvisadamente ni el éxito le llega a nadie si no lo trabaja. La suerte solo favorece a las mentes preparadas y esta chica parece que goza de una inteligencia que ha sabido aplicar al negocio de su profesión, explotándolo al máximo. Su fortuna así lo asegura, igual que los ingresos de los futbolistas del Madrid, que acaban de traer para casa la copa de Europa. Pudieran parecer cantidades indecentes las que se embolsan pero también podrían parecerlo las que generan, con lo cual mejor es cerrar el pico, admirarnos y celebrar el éxito de los que triunfan y aplicar con optimismo la teoría de que sin esfuerzo, no hay recompensa. "Las oportunidades no ocurren, las creas", y, como ésta, miles de frases más que podemos aplicarnos cada día, cuando despunta el sol de la mañana.