Adiós a soplar: un Guardia Civil explica el funcionamiento de los nuevos alcoholímetros de la DGT

Los controles de alcohol de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son un instrumento clave para luchar contra la siniestralidad vial. De cada 100 accidentes mortales, entre 30 y 50 están relacionados con el alcohol.

En España cada año mueren alrededor de 1.500 personas en accidentes de tráfico relacionados con el alcohol, y otras 50.000 resultan heridas, según datos oficiales del Gobierno de España. Por tanto, controlar a los conductores es clave para evitar accidentes.

Es cierto que encontrarse con un control suponer un retraso en la hora de llegada del viaje en cuestión, pero aumenta la seguridad de todos los usuarios de las carreteras. También es obligatorio realizar el control en el caso de un accidente en la vía al que acudan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Todos estos controles hasta el momento se hacían con el alcoholímetro tradicional, con el conductor teniendo que soplar por la boquilla, que la entrega el agente en cuestión. Sin embargo, un Guardia Civil ha compartido un nuevo alcoholímetro en el que esta acción no es necesaria y que ya se usa en distintas situaciones.

Así son los nuevos alcoholímetros de la DGT

El nuevo objeto que la DGT ha comenzado a usar para medir el alcohol de los conductores es el etilómetro de aproximación. Jesús Rodríguez, Guardia Civil de Tráfico, explicó su funcionamiento en la cuenta de TikTok del periodista especializado en Seguridad Vial, Bernardo Hernández.

Estos aparatos funcionan simplemente con acercarse a la persona y ponerlos cerca de ella. "Simplemente con que vaya hablando, nos vaya comentando su edad, su nombre y sus apellidos, la máquina nos da un resultado", explicó el agente. Hizo una prueba con el mismo y el resultado fue 0,0.

El resultado es aproximado pero válido

Como su propio nombre indica, este etilómetro da un resultado aproximado. Sin embargo, su resultado es completamente válido según explica este Guardia Civil: "En el caso de que la persona de cero, terminaríamos el proceso. Si la persona da positivo iniciaríamos otro tipo de trámite", explica. Al igual que en la prueba habitual de soplar, el conductor tiene que ser sometido a una segunda prueba si el resultado es positivo.

Al ser un resultado aproximado, en este caso, la segunda prueba se debería realizar con un alcoholímetro tradicional o mediante un análisis de sangre. "En el caso de que la persona se negase a este tipo de trámites, podríamos dar cuenta a la autoridad judicial", explica el agente.

¿Cuándo se usa este tipo de alcoholímetro?

Este Guardia Civil explica que en la actualidad este tipo de aparatos se usa en dos situaciones. Jesús explica ambos supuestos dentro de un siniestro vial, pero el primero también podría darse en un control rutinario: "Lo utilizamos cuando la persona que está implicada no puede soplar porque manifiesta que tiene algún tipo de problema médico", comenta. Las personas que certifican que tienen asma no tienen la obligación de soplar, aunque pueden ser obligados a realizar otro tipo de prueba.

"Incluso cuando la persona está tumbada en la camilla de una ambulancia y no puede soplar, aproximándonos un poco a ella, la máquina da un resultado", recalca. Esto puede ser útil, ya que en muchos accidentes el conductor implicado no puede soplar y no se puede verificar al momento su nivel de alcohol. Así que si eres conductor y ves este tipo de aparato, no te sorprendas, ya está siendo usado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También se seguirán usando los alcoholímetros tradicionales en los que hay que soplar.