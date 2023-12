Alerta sanitaria por un brote de Burkholderia cenocepacia asociado al uso de estos geles oculares

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha alertado de la retirada del mercado de determinados lotes de tres geles oculares lubrificantes debido a una posible contaminación bacteriana.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido (Mhra, siglas en inglés) ha informado de la aparición de un brote de Burkholderia cenocepacia, posiblemente asociado a la utilización de estos geles fabricados por la empresa Indiana Ophthalmics LLP con sede en la India.

Estos productos están indicados para el tratamiento del ojo seco y se componen, principalmente, de carbómero, un polímero sintético utilizado para formar una película humectante y lubricante translúcida en la superficie del ojo que compensa la insuficiencia lacrimal.

En concreto, están afectados varios lotes de las marcas AaCarb eye gel, Aacomer eye gel y Puroptics eye gel. Existe un riesgo potencial de infección si se usa el gel oftálmico afectado, siendo este riesgo más alto en personas con un sistema inmunológico debilitado.

La AEMPS ha confirmado con el fabricante y sus distribuidores que los productos no se han comercializado directamente en España. No obstante, uno de ellos, el gel Puroptics (distribuido por Biovantic Pharma) se vendía por internet, ya sea en el formato indicado o en formato unidosis, por lo que no se puede descartar que se haya podido adquirir a través del comercio electrónico. Por esta razón, la AEMPS está informando de esta posibilidad y del cese de utilización de los lotes afectados.

Productos afectados

AaCarb: lotes 3H07 (fecha de caducidad 07/2025), 3H08 (fecha de caducidad 07/2025), 3I02 (fecha de caducidad 08/2025), 3I03 (fecha de caducidad 08/2025).

Aacomer: 0.2% Eye Gel: lotes 3H07 (fecha de caducidad 07/2025), 3H08 (fecha de caducidad 07/2025), 3I02 (fecha de caducidad 08/2025), 3I03 (fecha de caducidad 08/2025).

Puroptics Eye Gel: lotes 3H07 (fecha de caducidad 07/2025), 3H08 (fecha de caducidad 07/2025), 3I02 (fecha de caducidad 08/2025), 3I03 (fecha de caducidad 08/2025).

La AEMPS recomienda, en caso de haber comprado algún producto lubrificante ocular a través de internet, comprobar si se corresponde con alguno de los geles y lotes afectados. De ser así, se debe dejar de usar y ponerse en contacto con el responsable de la web donde lo compró para su devolución. Si se experimenta un empeoramiento de síntomas oculares, se debe acudir a un profesional de la salud e informar del uso del producto retirado.

Ojo seco

El ojo seco o sequedad de la superficie ocular se produce cuando la glándula lagrimal no produce suficiente lágrima para mantener el ojo lubricado o cuando la lágrima producida se evapora demasiado rápido dejando la superficie del ojo desprotegida. Es un problema oftalmológico muy frecuente. Afecta aproximadamente a un 20% de nuestra población, porcentaje llega hasta un 75% en personas mayores de 65 años.

En muchos casos se trata de una enfermedad de larga duración y puede ser favorecida o provocada por diversos factores (auto inmunológicos, ambientales, hormonales, tóxicos, etc.), informa la Clínica Universidad de Navarra.

Entre los síntomas más habituales que pueden aparecer en esta enfermedad se encuentran los siguientes: sensación de cuerpo extraño o de arenilla en los ojos, picor y escozor ocular, “pinchazos oculares”, pesadez de los párpados, “cansancio visual”, fotofobia o visión borrosa fluctuante. Incluso en algunos casos puede presentarse la necesidad de permanecer con los ojos cerrados.