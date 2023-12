Alertas alimentarias: ensaladas, helados, sopas... los últimos productos retirados de los supermercados en España

En las últimas semanas, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido varias alertas alimentarias que han conllevado la retirada de productos en supermercados de nuestro país.

El organismo informa puntualmente de las alertas alimentarias en las que existe la posibilidad de que el consumidor tenga el producto en casa y, por tanto, es necesario avisarle de que no lo consuma. Concretamente, en estos productos han llegado a encontrarse fragmentos metálicos, bacterias peligrosas y también alérgenos que no han sido declarados.

La alerta más reciente se produjo por unos brotes germinados de alfalfa de dos marcas españolas. La Aesan recibió una alerta de las autoridades sanitarias de Galicia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) en la que se advertía de la presencia de Listeria monocytogenes y Salmonella spp en brotes germinados de alfalfa y brotes germinados de alfalfa con rúcula, ambos de la marca Fresquia.

Los productos afectados pertenecen al lote L0101-45-04-23 de Brotes germinados ecológicos de alfalfa, comercializados en una bolsa de 70 gramos y con fecha de caducidad el 5 de diciembre de este año, y el lote L0110-45-01-23 de Brotes germinados ecológicos de alfalfa con rúcula, con la misma presentación y fecha de caducidad el 2 de diciembre.

Asimismo, la Aesan fue informada de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la misma comunidad autónoma relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en el lote L4111012S318D de los Brotes germinados de alfalfa de la marca Tugas, presentados en bolsa de 50 gramos y con fecha de caducidad el 2 de diciembre.

La listeria monocytogenes y las distintas especies de Salmonella producen síntomas de tipo gastrointestinal, pues cursan con vómitos, náuseas y diarrea. En general, los adultos sanos las superan sin problemas, pero en niños, ancianos o personas con el sistema inmune debilitado puede tener graves consecuencias, sobre todo por la deshidratación y sus complicaciones, informa la OCU.

En el caso de listeria, especialmente las mujeres gestantes deben mantener pautas preventivas evitando determinados alimentos susceptibles a estar contaminados con esta bacteria, pues la infección podría afectar al feto.

Esta alerta sucedía poco después de otra también lanzada por la Aesan. En este caso, se trató de una alerta sobre la presencia "cuerpos extraños" en un helado con procedencia de Alemania . Este producto se comercializa tras la marca Bon Gelati y en España se vende en los supermercados Lidl.

La propia empresa comunicó la incidencia a las autoridades competentes, y como medida de precaución, solicitó la devolución del helado 'Bon Gelati Bourbon Vainilla Flavour 2500ml' con caducidades 21/09/2025 y 22/09/2025, "ya que no se puede descartar la posible presencia de cuerpos extraños (metálicos y plásticos)".

El fabricante aseguró que "debido al posible riesgo de lesiones, los clientes deben prestar atención y si disponen de estas caducidades afectadas, no consumir el producto bajo ninguna circunstancia".

Por último, la Aesan también informó de la presencia de un alérgeno no declarado en varias marcas de sopa soluble muy populares. En concreto el etiquetado de estas sopas no indica que incluyen mostaza, lo cual puede suponer un riesgo de salud para aquellas personas que sean alérgicas a este ingrediente. Para el resto de ciudadanos, su consumo no implica ningún problema.

La alerta afecta a las sopas jardineras distribuidas a través de las marcas Spar, Alteza, Auchan, Eroski y Carrefour. Todas ellas se comercializan en envases de 80 gramos. Estos productos se han sido distribuido en Andalucía, Islas Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra.