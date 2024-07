Algunas dificultades

Entiendo que el partido demócrata estadounidense choque con dificultades para sustituir a un Biden mayor, despistado, lleno de lapsus mentales y, hasta incluso, con entorpecimientos no solo físicos sino también verbales. Encontrar un líder que asuma la presidencia de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, no es una cuestión baladí, y por eso tratan de apuntalarlo e incluso atornillarlo al asiento del despacho oval hasta que ya no pueda más y se pulverice sin remedio. El hombre lo intenta, es cierto. Ahora dice que tiene que dormir más y que a partir de las ocho de la tarde no aceptará nada que pueda agotar su tan deteriorado físico, pero ni con esas será posible mantenerlo en pie porque el aspecto de momificación que presenta hace desistir a cualquier votante, por muy acérrimo demócrata que sea. En realidad a nadie se le escapa que sería incapaz de tomar una decisión por sí solo, sino que es un sólido equipo el que está gobernando la nación, pero el que saca la cara es él y su aspecto acartonado disuade al más pintado. Se habló de la Obama para dar un golpe de efecto: mujer, negra, ex primera dama, pero creo que ya no se considera esa opción; ahora dicen Kamala Harris, actual vicepresidenta sobre la que recayeron muchas esperanzas en su momento pero que enseguida defraudó y quedó opacada. No sabemos qué ocurrirá y cada día miramos expectantes las páginas de internacional y ojeamos los periódicos americanos por si nos avanzan algo en este dilema.

Encontrar gente no es fácil; para las relaciones humanas en estos momentos parece casi un imposible, por eso muchos recurren a Tinder, esa aplicación que consigue citas. A más de uno le ha funcionado; otros utilizan métodos más tradicionales pero lo que sí es cierto es que existe una fuerte crisis para encontrar gente, incluso para trabajar, aunque el índice de paro sea tan alto como el que padecemos. ¿Cómo se puede resolver el problema de descubrir a la gente idónea para el lugar adecuado?