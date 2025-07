Sanidad alerta del peligro potencial de un gel de pestañas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) acaba de informar del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias de un nuevo producto cosmético al no poder garantizarse un uso seguro del mismo.

Se trata de Noa Nox Gel Remover, un gel de uso profesional destinado a eliminar los restos de adhesivo procedentes de extensiones de pestañas, que puedan permanecer en las pestañas naturales y la piel adyacente tras la retirada de las extensiones.

"Quitar las extensiones de pestañas de forma segura es tan importante como aplicarlas correctamente", afirma todavía la empresa en su página web, en la que también sigue asegurando que este producto "permite quitar las extensiones de pestañas de forma controlada y localizada por su textura en gel" y que el gel en cuestión había sido formulado "para disolver eficazmente los adhesivos sin dañar la pestaña natural y sin afectar la estructura del vello".

Sin embargo, la realidad es que, tras la revisión de la evaluación de la seguridad de este producto, la Aemps denuncia que, debido a su composición, podría provocar lesiones oculares graves y que, aunque sea de uso profesional, no se puede garantizar que no entre en contacto con los ojos del usuario final, dado que se aplica en una zona muy próxima, como es la línea de las pestañas.

Gel Noa Nox Aemps

De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, los productos cosméticos que se comercialicen deben ser seguros para la salud humana cuando se utilicen en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso.

Debido a la imposibilidad de garantizar el cumplimiento del citado reglamento y a que el uso de este cosmético podría suponer un riesgo grave para la salud, la AEMPS ha ordenado las medidas indicadas, informando de las mismas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Si dispone de alguna unidad del producto, la Agencia del Medicamento pide que no la utilice y que la devuelva al punto de compra o contacte con la empresa responsable para gestionar su devolución (Lashes and More S.L. C/ Conde de Toreno, 17 33305 Oviedo).

Para los puntos de venta, Aemps urge revisar los productos en venta y almacenados en el establecimiento y, en caso de disponer de unidades, que estas sean retiradas de la venta y se pongan en contacto con la empresa responsable.