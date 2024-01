Ana y los niños Xavi y Noa, los tres primeros asesinatos machistas del año

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes la naturaleza machista del crimen que acabó con la vida de Ana, asesinada por su pareja en Torre del Mar (Málaga), y del caso de los niños Xavi y Noa, de 10 y 7 años, asesinados en Barcelona por su padre, las tres primeras víctimas mortales de violencia machista de este año que acaba de comenzar.

Con estos datos, son 1.239 las mujeres asesinadas por sus parejas desde que se contabilizan los casos, en 2003, y 52 los niños que han sido víctimas mortales de violencia vicaria desde 2012, ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de la red social X.

Ana tenía 56 años y vivía desde hace un año junto a su pareja en Torre del Mar, municipio perteneciente a Vélez Málaga. Fue su hijo quien descubrió el cadáver de la víctima el pasado viernes, cuando acudió a su domicilio después de que Ana no se hubiera presentado a su trabajo de cuidadora. También él encontró el cadáver del agresor. El feminicida acabó con la vida de Ana estrangulándola y después se suicidó en otra vivienda, por lo que no podrá responder por sus actos ante la justicia. Ninguno de los integrantes de la pareja tenía antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género, conocido como 'VioGén'.

En el caso de los menores, el padre también se suicidó posteriormente, por lo que no podrá ser juzgado, y, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), no constan denuncias previas por violencia machista contra él por parte de la madre de los dos menores. Fue ella quien denunció ante los Mossos d'Esquadra que no habían ido el pasado lunes, 8 de enero, al colegio tras pasar parte de las vacaciones de Navidad con su padre, de quien estaba separada.

Ante estos hechos, una comitiva de los Mossos acudió al domicilio del hombre y activó al Cuerpo de Bomberos, cuyos efectivos accedieron al interior de la vivienda a través de una ventana. Una vez dentro del inmueble, que desprendía un fuerte olor a gas, hallaron los tres cadáveres. De acuerdo con las primeras investigaciones y la inspección llevada a cabo en el lugar del suceso, el padre de los niños dejó abierta una válvula para provocar la acumulación de gas que acabó con su vida y la de sus hijos por inhalación de monóxido de carbono.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización, INFORMA EFE