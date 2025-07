Sara Marín, médica: "Nunca duermas del lado derecho”

¿Y tú para qué lado duermes? El debate sobre la postura ideal es denso y a las personas les cuesta dar su brazo a torcer. Ya sea por costumbre o comodidad, cada persona tiene una postura concreta en la que se siente más cómodo para dormir cada noche y no quiere cambiarla por nada del mundo. Dormir de lado es la postura más común y considerada la mejor por los expertos. Según la red de centros de fisioterapia UrbanFisio, esta posición mantiene la columna vertebral alineada y reduce la presión en la espalda.

Sin embargo, el debate no acaba aquí. Todas las personas tenemos dos lados y no es lo mismo dormir hacia uno que hacia el otro pese a que algunas personas se giren de manera aleatoria y no les importe. Basándose en el informe "Sleeping position and lymphatic circulation" de Sleep Medicine Reviews, la médica y experta en cuerpo, microbiota, mente y salud femenino, Sara Marín, explicó de forma clara y gráfica por qué se debe escoger un lado completo.

¿Hacia qué lado se debe dormir?

Sara Marín no deja lugar a dudas: "Nunca duermas del lado derecho". Esta declaración tan contundente tiene una explicación científica: "Los ácidos gástricos suben hacia tu boca cuando duermes hacia el lado derecho". Explica el motivo mientras está tumbada hacia ese lado: "Cuando duermes hacia el lado derecho, el estómago queda por encima del esófago y el ácido sube hacia arriba, hacia tu boca". Detalla lo que provoca: "Produciendo reflujo, malas digestiones, gases y peor descanso nocturno".

¿Qué pasa cuando dormimos hacia el lado izquierdo?

Al igual que con el lado derecho, esta especialista explica qué ocurre al dormir hacia el izquierdo: "El estómago se queda debajo del esófago y la gravedad te ayuda". Las consecuencias, en este caso para bien, son varias: "El ácido no puede subir, duermes mejor y tienes mejores digestiones". No es lo único, según narra ya incorporada: "Además, dormir del lado izquierdo puede mejorar tu circulación y el drenaje linfático, tanto de tu cuerpo como de tu cerebro, eliminando toxinas y mejorando la función cerebral".

Sin embargo, señala que no es algo que se deba seguir de forma obligatoria pese a sus beneficios: "Tiene más beneficios dormir del lado izquierdo mayormente en personas con reflujo y embarazadas pero si te sientes más cómodo del derecho y vas a descansar mejor, al final será más beneficioso para ti el lado en el que te sientas bien". Al estar más cómodo, aunque no sea lo ideal, se compensa la peor colocación del pueblo.

Esta explicación especialmente está dedicada a los dos grupos mencionados ya que, según Sara Marín, para el resto es prácticamente indiferente: "En personas sanas, no hay evidencia sólida que demuestre una diferencia significativa entre lado izquierdo y derecho para la circulación cardio pulmonar aunque algunos autores sugieren que según la fisiología sería mejor el izquierdo". Concluye con una recomendación que hay que seguir en cualquier aspecto a nivel de salud: "Si tienes problemas cardíacos lo mejor es consultar con tu médico".