Aprobada una moción del PP para impulsar un Plan Nacional de prevención del suicidio

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles con 146 votos a favor, 95 abstenciones y 18 votos en contra la moción presentada por el Grupo Popular en la que insta al Gobierno a impulsar un Plan Nacional de prevención del suicidio e incrementar el número de plazas de profesionales de salud mental, y por la que el Senado ha acordado la creación de una Ponencia de estudio, dentro de la Comisión de Sanidad, sobre la salud mental y la prevención del suicidio.

En total, se han presentado seis enmiendas: una del Grupo Izquierda por la Independencia, una del Grupo Mixto, dos del Grupo Izquierda Confederal y dos del PSOE, de las que el PP solo ha aceptado la del Grupo Mixto, que ha sido incluida en la moción aprobada, informa Ep.

A pesar de que en la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 ya se recoge la Prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, y de que hay algunas comunidades autónomas (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid) que han desarrollado ya, con mayor o menor nivel de extensión y de aplicación, planes o estrategias de prevención del suicidio, el Partido Popular quiere "dar un paso más" en esta cuestión.

Entre sus propuestas destaca impulsar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, en el que se integren los diferentes agentes (sanidad, educación, prensa, sistema judicial, servicios sociales), para ofrecer una respuesta trasversal y coordinada en todo el Sistema Nacional de Salud, ante esta demanda asistencial creciente y, en muchos casos, silenciosa.

Asimismo, piden incrementar, de manera sustancial, el número de plazas de formación de los profesionales de la Salud Mental, tanto MIR de Psiquiatría y Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, EIR de Salud Mental y PIR.

"La planificación existente no se ha materializado en recursos reales, la dotación es escasa y no se traduce en un aumento de personal, tanto para la atención como para la prevención, los gobiernos socialistas tristemente nos tienen acostumbrados a esto, a las buenas palabras y a la nula ejecución. Dicen mucho, pero luego nada de nada", ha denunciado en su intervención la portavoz del Partido Popular en el Senado, María Patricio Zafra.

Así, ha añadido que para la prevención, la detección precoz y la atención a la conducta suicida es "indispensable la creación de equipos multidisciplinares, la formación de todos los profesionales implicados, la reducción de las listas de espera sanitarias y la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas".

"El suicidio es prevenible, pero para ello necesitamos profesionales que sean capaces de abordarlo. Las comunidades autónomas son competencia del Ministerio de Sanidad, es decir, del Gobierno, y no pueden dotar los servicios sanitarios de personal suficiente y especializado y perfectamente cualificado si no existen estos programas. Durante los últimos seis años han sido muchos los anuncios del Partido Socialista en materia de salud mental. De nada sirven las palabras si no se traducen en hechos, y la realidad es que no han hecho nada. Nada de nada", ha sentenciado la senadora Popular.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Kilian Sánchez San Juan, ha acusado al Partido Popular de querer "generar una cortina de humo" sobre este "drama social" para "intentar desacreditar al gobierno".

"No sé si hay una moción poco trabajada, yo creo que, señoría, la que ha hecho mal su trabajo es usted, porque en la moción que plantea el Partido Popular piden un plan nacional y el Gobierno tiene un plan de acción dotado con 100 millones de euros. Ustedes, señorías del Partido Popular, solicitan un incremento de plazas y el Ministerio de Sanidad ha incrementado en una media de un 60% las principales plazas de atención a la salud mental", ha señalado el senador socialista.

En este sentido, el senador ha reclamado a los populares que no tengan en cuenta los determinantes sociales que influyen en la salud mental como el salario mínimo o las pensiones. "Háganselo mirar cuando ustedes votan en contra del salario mínimo interprofesional, cuando votan en contra de la revalorización de las pensiones, que eso también afecta a la salud mental, señorías del Partido Popular", ha sentenciado.

La enmienda presentada por el PSOE incluye "impulsar un plan de actuaciones contra el suicidio, que visibilice las acciones de asistentes en este ámbito y potencie nuevas" con "el desarrollo de registros específicos ayudará a conocer los casos de tentativa de suicidio y los casos consumados, posibilitando la identificación de la población de mayor riesgo". Y, "continuar la senda de aumento de plazas de formación de profesionales de la salud mental", ha indicado la senadora socialista, María Dolores Flores.

En este aspecto ha coincidido la senadora de Más Madrid (del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, GPIC), Carla Delgado, quien ha señalado que es "poco serio e injusto que no se reconozca todo el trabajo que está haciendo el Ministerio en este sentido". Así, en su enmienda este grupo propone "impulsar un plan de actuaciones contra el suicidio, que visibilice las acciones ya existentes en este ámbito y potenciar nuevas desde un enfoque integral y coordinado".

Ambas enmiendas han sido rechazadas por el PP ya que las consideran "idénticas" y "de sustitución" sin interés en negociar. "Respecto a las enmiendas del Grupo Izquierda Confederal y del Partido Socialista, desconozco quién es el mal alumno que ha copiado al otro, ya que han presentado enmiendas idénticas. Señorías, sus enmiendas son de sustitución. Por lo que mucho interés en negociar, no veo. Por ello, rechazamos sus enmiendas", ha contestado la senadora Popular, María Patricio.

Algunos grupos como el Grupo Parlamentario Plural han rechazado la enmienda porque consideran que no tiene en cuenta el trabajo realizado por las comunidades autónomas como Cataluña.

"Desde Junts no podemos apoyar esta moción porque no es de recibo que la cantidad de trabajo y buen trabajo que se ha hecho desde muchos gobiernos autonómicos, concretamente desde Cataluña, que hace tiempo que tenemos un plan nacional para combatir el suicidio y en otros sitios, y no puede ser que todo esto no se tenga en cuenta y que se parta de la base como si nadie no hubiera hecho nada", ha declarado el senador Joan Baptista Bagué. "Vamos a votar que no, y más con la incorporación de la enmienda de Vox", ha sentenciado en su discurso.

Así lo ha apuntado también el senador del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, Héctor Sánchez Mirá, quien ha avanzado que, aunque "existe un claro consenso político alrededor de la importancia de la salud mental y de su progresiva inclusión y expansión en el sistema público", en las CCAA se encuentran con "una restricción económica importante".

"Hay que apostar a nivel estatal. No es necesario un Plan nacional, porque de naciones hay diversas en el Estado español, y la mía, que es Cataluña, ya tiene un pacto nacional para la salud mental. Esta apuesta estatal tiene que ser en forma de recursos, financiación, porque las competencias son autonómicas", ha declarado.

Por el contrario, desde el Grupo Mixto, compuesto por UPN y Vox, se han mostrado a favor de la moción porque "no les parece suficiente incluir en la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de la Salud un apartado sobre el suicidio".

"Necesitamos un Plan Nacional, tal y como llevan muchos años reclamando familiares y expertos. Nosotros compartimos el liderazgo de la moción presentada porque plantea que se impulse un plan nacional y que se integren todos los agentes, como ocurre en el resto de países de nuestro entorno, y que se haga esta ponencia de estudios y por eso votaremos a favor", ha declarado la senadora de Vox, María Mar Caballero.