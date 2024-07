EE UU aprueba un análisis para detectar el cáncer de colon

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) ha aprobado este lunes el uso de un nuevo tipo de análisis de sangre para detectar el cáncer de colon en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de padecer esta enfermedad, la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos.

La compañía de biotecnología Guardant Health explicó en un comunicado que el análisis de sangre, conocido como Shield, fue aprobado para personas de 45 años o más con un riesgo medio de sufrir cáncer de colon, informa Efe.

Si bien la prueba de sangre no reemplaza las colonoscopias, podría llevar a que más pacientes se sometan a pruebas de detección, ya que requiere menos tiempo y esfuerzo.

Este es el primer análisis de sangre aprobado por la FDA como una opción de detección primaria para el cáncer colorrectal, lo que significa que los proveedores de atención médica en EE UU, incluido el seguro de salud pública para adultos conocido como Medicare, ahora pueden ofrecer la prueba.

La Sociedad Estadounidense Contra el Cáncer estima que más de 150.000 personas serán diagnosticadas con este tipo de cáncer en 2024 y la enfermedad será responsable de más de 53.000 muertes en el país.

Más de tres de cada cuatro personas que mueren de esta enfermedad no están al día con sus pruebas de detección.

Cuando el cáncer de colon se detecta en una etapa temprana antes de que se haya propagado, la tasa de supervivencia relativa a cinco años es del 91%. Pero, en EE UU, la tasa de detección es de solo de alrededor del 59%, lo que está muy por debajo del objetivo de la Mesa Redonda Nacional sobre el Cáncer Colorrectal del 80% para las personas elegibles.

Más de uno de cada tres estadounidenses que reúnen los requisitos (más de 50 millones de personas) no se someten a pruebas de detección del cáncer colorrectal, a menudo debido a la percepción de que otras opciones disponibles, como la colonoscopia o las pruebas de heces, son invasivas, desagradables o incómodas, según un informe citado por Guardant Health, basada en California.

Daniel Chung, gastroenterólogo del Hospital General de Massachusetts y profesor de Medicina de la Facultad de Medicina de Harvard, dijo en el comunicado que la aprobación de la prueba de sangre Shield "marca un gran avance, ya que ofrece una solución nueva y convincente para cerrar esta brecha".

"Con mayores tasas de detección y detección temprana del cáncer, se pueden salvar muchas más vidas", agregó.

Un ensayo clínico publicado en "The New England Journal of Medicine" en marzo pasado encontró que Shield tiene una eficacia del 83% al identificar el cáncer colorrectal, sin embargo sólo detectó el 13% de la enfermedad en sus etapas tempranas.