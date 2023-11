Así se grabó el anuncio de la Lotería de Navidad 2023: el reto de vaciar Madrid por 750.000 euros

"Hola papá, dime... sí, el décimo de Navidad", dice Bea, estresada por su vida agobiante y ante la insistencia de su progenitor para que recuerde comprarle uno "de los premiados". "No lo olvides", le insiste el padre. "Papá no lo he comprado, se me ha olvidado, ¿tengo que hacerlo todo yo? Por qué no me dejáis en paz, ojalá desapareciera todo el mundo", dice angustiada. Dicho y hecho. A la mañana siguiente Madrid amanece desierto. Ella sola por la ciudad. Disfruta de compras, cine y paseos por las calles vacías. Pero esa calma inicial se transforma en una soledad no deseada que le lleva a comprar el décimo que su padre le encargó. A la mañana siguiente, todo vuelve a la normalidad y ella, que despierta en la casa familiar, lo primero que le dice a su padre es que lo ha comprado. Él responde: "Sí el décimo es para estar juntos". Esa es la moraleja del anuncio de la campaña de la Lotería 2023, un spot al que acompaña el eslogan: "N hay mayor suerte que la de tenernos".

Esta mañana se ha presentado en Madrid el esperado anuncio para el que en esta ocasión se han invertido (igual que el año pasado) 750.000 euros. Los actores protagonistas son Carlos Olalla y Andrea Thurman quienes aseguraban la ilusión que les ha supuesto participar en esta emblemática y emotiva campaña. "Fueron tres días muy intensos de trabajo pero estoy muy feliz. Para mí ha sido un sueño protagonizar este anuncio y a la vez he sentido una gran responsabilidad", apuntaba la actriz que interpreta a Bea. ¿Lo mejor? Poder disfrutar de espacios de Madrid completamente vacíos como el Museo del Prado: "Eso es algo que nunca volveré a vivir", dice.

Y es que para las escenas en las que Madrid y otros lugares lugares míticos de la capital aparecen sin gente tuvieron que hacer encaje de bolillos y tirar de mucha postproducción. Así lo confirmaron sus responsables creativos que confesaron que se vieron desbordados cuando se pusieron a rodar en la Gran Vía un sábado a las ocho de la tarde: "Lógicamente en posproducción se eliminó luego a toda la gente que había. En otros espacios sí que tuvimos la oportunidad de estar solos", reconoció Gonzalo Uriza, director creativo del spot que ha sido producido, un año más, por Contrapunto.

“Para muchos la Navidad arranca hoy, con el estreno del anuncio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Comienza una época marcada por los sentimientos y las tradiciones. Y hablar de tradición es hablar indudablemente del Sorteo de Navidad. Un Sorteo que está arraigado en lo más profundo de nuestra sociedad”, aseveró Jesús Huerta durante la presentación. Además, recordó que, este se han puesto a la venta un total de 185 millones de décimos de Lotería de Navidad en los puntos de venta de la red comercial de Loterías.

La emisión asciende a 3.700 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Es decir, que el Sorteo de Navidad repartirá este año 2.590 millones de euros en premios. Destacan, como habitualmente el popular ‘Gordo’ de Navidad, de 4.000.000 euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la serie. El importe del décimo se mantiene en 20 euros.