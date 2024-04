Los autistas, excluidos y diagnosticados muy tarde

La Confederación Autismo España lanzó ayer una campaña («Autismo cerca de ti») de sensibilización, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que pone el foco en la importancia de visibilizar a estas personas, que «están al lado» del resto de la sociedad.

La intención, según su representante, Amparo Rey. es generar un cambio de actitud en la ciudadanía ya que, según ha explicado, «las personas autistas sufren discriminación en las escuelas, no pueden acceder a un empleo y no pueden participar del ocio en igualdad de condiciones». Según los datos que maneja la Confederación, en nuestro país una de cada 100 personas tiene autismo, «estamos hablando, por tanto, de una población en torno a 470.000 personas con autismo», pero las cifras oficiales hablan de apenas 100.000 personas con TEA, lo que lleva a una fácil conclusión «todavía hay muchas personas que no han sido diagnosticadas y, de hecho, hay muchísimos casos de personas adultas con 30 o 40 años que están siendo diagnosticadas con esa edad», explicó la portavoz de la asociación.

Tampoco en el caso de los niños la situación es mejor «a partir de los 21 meses pueden existir alertas que hacen pensar que esa persona pueda tener autismo. Sin embargo, el diagnóstico se realiza entre los 3-5 años por lo que vamos con retraso», recalcó Rey, quien ha indicado que si ahora, que es una enfermedad mucho más conocida, el diagnóstico llega tarde: «Hace unos años esas señales de alerta eran mucho más desconocidas y por eso han pasado totalmente inadvertidas”.

La campaña incide en el hecho de que el autismo no lleva asociado ningún rasgos físico diferenciador, lo que puede ser una ventaja pero un inconveniente, como señaló la experta, que cree que esta situación «evita que se les ponga una etiqueta y les ayuda a que puedan desenvolverse en un entorno sin que su apariencia física haga que les vean diferentes, pero también lleva a que no se les identifique como una persona con necesidades especiales y eso pueda dificultar su participación en la sociedad».

Por parte del Gobierno, ayer presentó el I Plan de Acción para el Trastorno del Espectro Autista (TEA) para «acabar con la exclusión social de las personas con autismo y tasas de desempleo del 75-90 %», por lo que la nueva ley de empleo favorecerá su inclusión en el empleo público.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, admitió ayer que el empleo es una de las principales barreras de exclusión y si bien el plan, que abordará el TEA en los próximos tres años, no tiene fijado un porcentaje concreto de empleo para este colectivo en 2027, sí desarrollará el marco normativo en toda su plenitud para mejorar la empleabilidad.

Sobre la reserva de cuotas de empleo público para personas con autismo, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, señaló que esta es una demanda legítima y se trabaja ya con Función Pública para ver cómo se despliega ese «reconocimiento de vulnerabilidad» en otras leyes, «y ver si se crean cuotas u otras medidas de acción positiva».

Este primer plan de acción, que se pone en marcha con ocho años de retraso desde que en 2015 se aprobó la estrategia española para abordar la TEA, también contempla entre sus líneas de actuación la detección precoz del autismo desde la perspectiva de género.

Bustinduy abogó por que las comunidades autónomas dispongan de las mejores herramientas de detección ya que el autismo se puede diagnosticar desde los 18 meses de vida. En España el diagnóstico medio es a los cinco años.

Según recoge el plan, los protocolos sanitarios de seguimiento del niño sano de la mayoría de las comunidades autónomas no contemplan los cribados para identificar señales tempranas de posible autismo.

En la rueda de prensa, la coordinadora del Centro Español sobre TEA, María Luisa Pinos, informó de que existe un sesgo de género en autismo con un retraso del diagnóstico en mujeres y niñas. El autismo se manifiesta de forma diferente en niños y niñas. Hasta ahora se creía erróneamente que la prevalencia eran mucho mayor en varones con una ratio de cuatro a uno, actualmente las investigaciones constatan que los signos son distintos en función del sexo y las pruebas de detección no están adaptadas a las niñas.

Por ello, el plan recoge una medida concreta respecto al diagnóstico precoz en el que se explicita que se deben de tener en cuenta la manifestación del autismo teniendo en cuenta la cuestión de sexo.

También incorpora la figura «1.000 primeros días de vida» para fomentar la atención temprana en los primeros tres años.