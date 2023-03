Una auxiliar de vuelo explica por qué nunca hay que quitarse los zapatos en un avión

Los viajes en avión, a no ser que se disfrute de primera clase, no suelen ser muy cómodos. Asientos estrechos y muy juntos hacen que una de las pocas liberaciones que puedan tener algunos pasajeros es quitarse los zapatos. Aunque por decoro y respeto a los compañeros de vuelo, no debería hacerse. Quizás esta tendencia cambie al escuchar lo que opinan sobre ellos los auxiliares de vuelo. Y ya advertimos, que no es agradable.

Según explicó a "Insider" Leysha Pérez, auxiliar de vuelo regional en Estados Unidos, la práctica de quitarse el calzado es muy antihigiénico porque "lo que se ve en el suelo del baño a veces, no es agua. Probablemente lo que estás pisando son fluidos corporales". Por ello, una compañera de Pérez pidió encarecidamente a los pasajeros que se mantuvieran con los zapatos puestos porque la orina se traslada de un lado al otro de los pasillos en la suela de los zapatos o incluso en los calcetines. "Caminar por el avión descalzo o incluso con calcetines es repugnante", agregó asqueada la profesional aérea.

Dre la misma opinión es Jagdish Khubchandani, profesor de salud pública en la Universidad Estatal de Nuevo México, que en una entrevista a The Huffington Post explicó que es "poco probable" que el líquido en el suelo de los baños de los aviones fuera agua: “En vuelos de larga duración, he notado que la gente, a menudo niños, caminan descalzos hacia el baño. Esta es una tendencia muy antihigiénica con potencial de provocar una infección si alguien tiene cortes en la piel y lesiones en el pie".

La existencia de líquido en el suelo del baño es habitual en los vuelos de corta distancia porque la tripulación dispone de muy poco tiempo para limpiar el avión entre vuelo y vuelo, informa Mirror. Durante la pandemia del coronavirus algunas aerolíneas reforzaron la limpieza de los baños y mejoraron los protocolos de higiene pero esa situación ha cambiado. Además, es muy complicado que una aerolínea logre mantener los baños limpios durante el vuelo, sobre todo los de larga distancia, porque son muy utilizados y los sobrecargos no tienen tiempo de hacerlo.

Un asistente de vuelo publicó en Reddit un vídeo sobre los desafíos de mantener limpio un avión. Reconocía que no podía generalizar ni incluir a todas las compañías aéreas en su razonamiento pero indicó que durante el periodo que trabajó sólo hacían una limpieza a fondo de la aeronave y era al final del día. Eso sí, dijo que limpiaban a fondo la cocina, el baño, aspiraban el suelo, limpiaban los respaldos de los asientos y desinfectaban todas las bandejas y mesas. “Recuerde: a menos que sea el primer vuelo del día, han pasado por allí muchas personas, quizás de varios vuelos, y no hay suficiente tiempo durante el día para hacer algo más que recoger la basura", explicó.

Rich Henderson, asistente de vuelo de Delta fue un paso más allá y aconsejó a los pasajeros que no usaran zapatos abiertos como chanclas o sandalias. Henderson, cocreador del blog "Two Guys on a Plane", insistió en la necesidad de llevar zapatos cerrados porque "los aeropuertos pueden ser bastante grandes, por lo que es posible que tengan que caminar mucho (¡o correr!)", dijo. "En algunos destinos, para subir al hay que hacerlo por escaleras o por una rampa, por lo que siempre se debería usar algo que aguante en una variedad de situaciones".