Son muchas las causas que llevan al pesimismo, unas vienen de serie y otras son aprendidas. Unas surgen por miedo a morir y otras por miedo a vivir. El ser humano tiene tendencia a pensar en negativo desde siempre.

El hombre primitivo tuvo que hacerlo por motivos de supervivencia, para adelantarse a los peligros y no ser devorado por la naturaleza. Y esa tendencia llega hasta nuestros días, no tanto por sobrevivir, pero sí por la cantidad de ideas irracionales que le acompañan a diario, por temor al fracaso o al éxito.

Para Schopenhauer la causa del pesimismo era la inclinación a pensar que en el mundo predomina el mal sobre el bien. Voltaire, rodeado de una atmósfera optimista, cansado de esa manía de empeñarse en que las cosas van bien cuando van mal, escribió «Cándido o el Optimismo», para ridiculizar la visión optimista.

La ilusión, antípoda del pesimismo, conlleva optimismo, deseo, esperanza, voluntad, motivación, etc., no practicar estas actitudes positivas y no vivir la ilusión también lleva al pesimismo.

Por otra parte, practicar la actitud de esperar lo peor o nada para no decepcionarse si las cosas salen mal, lleva a un pesimismo defensivo.

En definitiva, la causa es ver únicamente lo negativo sin tener en cuenta lo positivo del mundo externo ni de uno mismo.