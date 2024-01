Charla con Carmen Posadas. El Podcast nos lleva a sus inicios en España con recuerdos divertidos y nos adelanta una buena noticia.

Al preguntarle a Carmen Posadas sobre los primeros años de su vida en España, rememora cuando el sereno esperaba por las noches con las llaves de casa en mano: “Actuaba casi como si fuera un padre. Mis recuerdos de ese tiempo son como una España en blanco y negro, era un poco triste, pero por la noche aquello cambiaba y las juergas eran épicas”.

Hay tradiciones que no se pueden perder porque se cree en ellas y además funcionan. No quiero iniciar este Podcast sin subrayar la importancia de conocer o de recordar aquellos grandes pequeños detalles que hicieron las bases de la sociedad de la España actual, tanto en sus costumbres, como en sus ambientes y escuchar historias de situaciones que se vivían en "La otra era" Si, los años pasados pertenecían a otra era porque como muy bien lo subrayó Inocencio Arias en una de sus entrevistas hace ya varios años: "Tenemos que ser conscientes que estamos viviendo en una nueva era". ¡Y tanto! Esta tradición a la que me refería es la de compartir con Carmen Posadas, que desde que descubrimos que cumplimos años el mismo día “pactamos" encontrarnos cuando tuviéramos nuevos proyectos, noticias y nuevas ilusiones con lo que seguro nos iba a traer suerte y así seguimos.

Han pasado años desde aquel momento en el que ella como co-guionista de la película "Una mujer bajo la lluvia" en la que participó Antonio Banderas e Imanol Arias y yo siendo la responsable de comunicación de la productora nos conocimos, conectamos y hasta hoy. Charlar con Carmen es muy enriquecedor, se disfruta de su simpatía, de su sencillez y de su espontaneidad, está siempre documentadísima y es muy concienzuda de su oficio.

En este encuentro en el Hotel Palace de Madrid, nuestro sitio tradicional para reencontrarnos y platicar, y nunca mejor dicho, Carmen recuerda cuando ella con sus padres y sus hermanos llegaron a Madrid y los llevaban a los tablaos hasta largas horas de la madrugada aun siendo pequeños, aunque al otro día tuvieran que madrugar. No olvida la sensación de seguridad al caminar por las calles de la ciudad. La casa de sus padres estaba en la zona del Bernabéu y comenta que “En aquel entonces era cañada real y pasaban las ovejas”.

Lo que le gustaba de aquellos años: “Todo era más chico y se conocía todo el mundo” Recuerda que iba a Gitanillos y a la Boite: "Conocía a medio mundo. Era todo más familiar y eso se ha perdido”.

Un episodio que le dejó huella es la muerte de Carrero Blanco. “Ahora que se cumplen 50 años de su muerte, yo vivía muy cerca y oí la explosión”. En el Podcast podéis escuchar cómo vivió ese momento que nunca ha olvidado.

No quise dejar de preguntar sobre cómo vivió la noche que ganó el Premio Planeta, no lo vais a creer, pero cuando los escuchéis os va a sorprender.

También nos dio una notición…

Charlar, platicar con Carmen es siempre genial. El tiempo se pasa volando y estoy deseando siempre repetir.

Os espero en el próximo Podcast “Un Capuchino con Alicia” Nuestro invitado os mantendrá en vilo.