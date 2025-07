La ciencia pide dejar de obsesionarse con la apariencia: esto es lo que realmente te hace más atractivo

Aunque un rostro bonito puede tener su impacto en una primera impresión, los estudios revelan que no es el único -ni el más determinante- factor. Según una investigación publicada en Evolution and Human Behavior, la simetría facial, durante años considerada clave en la atracción, no es tan relevante como se pensaba. En realidad, lo que hace que un rostro sea atractivo es que sus proporciones se asemejen a las de su entorno cultural.

Curiosamente, los rostros "comunes" o que se perciben como familiares dentro de un grupo social suelen ser considerados más atractivos que aquellos extremadamente singulares o diferentes.

Lo que de verdad te hace atractivo: actitud y comportamiento

La psicología moderna lo deja claro: la actitud, la autenticidad y el comportamiento tienen un peso enorme en la atracción. Un estudio citado por Psychology Today demostró que las personas sinceras y auténticas resultan mucho más atractivas, incluso cuando se muestran vulnerables o expresan opiniones impopulares.

El sentido del humor es otro elemento infalible. Reír juntos, especialmente si compartes o celebras las bromas de la otra persona, genera conexión y refuerza la atracción, según el mismo estudio.

Energía, lenguaje corporal y entorno social

La forma en que te mueves, sonríes y te expresas también influye. La revista Psychology Today recomienda, por ejemplo, que en aplicaciones de citas se usen vídeos en lugar de solo fotos, ya que permiten transmitir mejor la energía, el carisma y la presencia real.

Además, existe el llamado "efecto animador": cuando formamos parte de un grupo con personas atractivas, nuestra propia percepción de atractivo se eleva. El cerebro, de forma inconsciente, hace un promedio visual que nos favorece.

Afinidades y conexiones emocionales

Compartir gustos, ideas o pequeños detalles con alguien también aumenta la atracción. Según el profesor Charles Chu, de la Universidad de Boston, coincidir en algo tan simple como una canción favorita o un plato preferido puede crear la sensación de una conexión profunda, lo que aumenta significativamente la atracción mutua.

Adrenalina y alimentación: aliados inesperados

El clásico consejo de ir a una montaña rusa o a un escape room en la primera cita tiene base científica. El fenómeno de "atribución errónea de la excitación", demostrado en un experimento de 1974, explica que situaciones de alta adrenalina pueden intensificar la atracción al confundir la emoción con atracción romántica.

Por otro lado, la alimentación también juega un papel curioso. Investigadores de la Universidad de St Andrews descubrieron que consumir alimentos ricos en carotenoides, como zanahorias o pimientos, mejora la coloración de la piel, otorgando un brillo dorado percibido como más saludable y, por ende, más atractivo.

El dinero es mucho menos importante de lo que crees

Aunque los estereotipos culturales suelen relacionar riqueza con atractivo, estudios recientes indican que el dinero, por sí solo, no es un factor determinante en la atracción. En contextos modernos, la personalidad, la confianza y la capacidad de generar vínculos emocionales tienen mucho más peso.

La conclusión de los expertos

Lo que realmente te hace más atractivo no está en una tienda ni en un quirófano. La clave está en la autenticidad, el bienestar emocional, el sentido del humor y la capacidad de conectar con los demás. Como resume la psicóloga Veronica Lamarche: "Las personas quieren compañeros afectuosos, alguien en quien confiar. Esa es la mayor influencia en la atracción".