¿DÓNDE ESTÁN LAS ESTRELLAS EN LAS FOTOS?

Y gracias a las nuevas técnicas han sido capaces de dar respuesta a varias dudas que, aún hoy, cuestionan la realidad de esta misión. “Siempre nos preguntan: si estaban en la Luna, ¿por qué no se aprecian en las estrellas? La respuesta es fácil. Las imágenes se tomaron con exposiciones tan cortas y con muy poca sensibilidad que no fueron capaces de captarlas”, explica Kidger.



¿POR QUÉ NO APARECE LA TIERRA?

Otra duda recurrente es ¿por qué no aparece en ninguna foto la Tierra? La realidad es que sí que está, pero no se ha podido apreciar hasta hace relativamente poco, en 2004, cuando se ha conseguido más nitidez en una de las imágenes que tomó Buzz Aldrin de Armstrong en la que aparece un pequeño punto por encima de su casco. Pero muchas de estas dudas han surgido porque la Agencia norteamericana también se tomó alguna que otra licencia. “En la mítica imagen de Armstrong sobre la superficie lunar aparece una franja negra detrás que no estaba en el encuadre de la imagen original y que añadió la NASA para mejorarla. Ellos admiten que la trucaron”, explica el experto.