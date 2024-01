Los científicos alertan de virus "zombis" con riesgo de pandemia: “Es un peligro real”

Este grupo de científicos no tiene duda. El deshielo del milenario permafrost debido al cambio climático podría representar una nueva amenaza para los humanos. Los investigadores advierten que virus antiguos podrían liberarse y desencadenar una nueva pandemia.

En 2014, los científicos examinaron muestras milenarias recolectadas del permafrost en la región rusa de la Siberia. Lograron revivir 13 nuevos patógenos, a los que llaman “virus zombis” y descubrieron que siguen siendo infecciosos a pesar de pasar muchos milenios atrapados bajo un suelo congelado.

Investigaciones adicionales, publicadas el año pasado en el revista Viruses, revelaron la existencia de varias cepas virales diferentes en siete sitios diferentes de Siberia y demostraron que podrían infectar células cultivadas. Una muestra de virus tenía 48.500 años.

El equipo, procedente de Rusia, Alemania y Francia, ha expresado su preocupación por que se pueda desencadenar una nueva emergencia médica global no por una enfermedad nueva para la Ciencia, sino por una enfermedad del pasado, informa The Guardian. Por este motivo, ha comenzado a planificar una red de vigilancia en la zona del Ártico para intentar identificar la posible enfermedad y poder tratar a las persones que se infecten.

“No sabemos qué virus hay en el permafrost, pero creo que existe un riesgo real de que haya uno capaz de desencadenar un brote de enfermedad, por ejemplo una forma antigua de polio. Tenemos que asumir que algo así podría suceder”, advierte la viróloga Marion Koopmans, del Centro Médico Erasmus de Rotterdam.

Por su parte, Jean-Michel Claverie, genetista en la Universidad de Aix-Marsella, añade que los microbios presentes en el Ártico podrían ocasionar esta situación después de que el calentamiento global y el aumento de la actividad y de la presencia de barcos en la zona aceleren el proceso de descongelación y deshielo. Si continúa este proceso, "hay probabilidades de que estos virus y otros queden libres y terminen desencadenando nuevas enfermedades".

Respecto a los virus aislados en 2014, Claverie explica que "solo podían infectar amebas y no representaban ningún riesgo para los humanos". Sin embargo, prosigue, "eso no significa que otros virus, actualmente congelados en el permafrost, no puedan provocar enfermedades en los humanos. Hemos identificado rastros genómicos de poxvirus y herpesvirus, que son patógenos humanos bien conocidos, por ejemplo”.

Los investigadores tratan ahora de evaluar el riesgo que pueden suponer para el ser humano las bacterias y virus atrapados en su interior. "Afortunadamente, podemos esperar razonablemente que una epidemia causada por una bacteria patógena prehistórica revivida pueda controlarse rápidamente con los antibióticos modernos de que disponemos [...] aunque las bacterias portadoras de genes de resistencia a los antibióticos parecen ser sorprendentemente prevalentes en el permafrost", escriben los autores del estudio.