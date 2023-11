Las ciudades de España con los billetes de transporte público más caros y más baratos

Viajar con un bonobús o tarjeta monedero similar que permita el transbordo cuesta de media en nuestro país un 45% menos que en 2022 debido fundamentalmente a la medida impulsada por el Gobierno de financiar el precio de los abonos y títulos multiviaje en los servicios de transporte público colectivo terrestre de competencia autonómica y local, según publica Facua en un nuevo estudio, en el que se compara el precio de los transportes en las diferentes ciudades.

El análisis contempla las tarifas habituales de cada territorio, teniendo en cuenta los descuentos aplicados de manera excepcional por el Gobierno y los respectivos ayuntamientos y comunidades autónomas hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta medida entró en vigor el pasado 1 de septiembre de 2022, y contempla actualmente reducciones del 30 al 50%, donde el Gobierno financia el 30% del descuento a aquellas corporaciones que lo aumenten hasta el 50%, teniendo estas que financiar el 20% restante.

Barcelona y Madrid son las ciudades con tarifas más caras cuando se utiliza un bonobús o tarjeta monedero similar con transbordo. En el caso de la ciudad condal, el precio del viaje es de 1,14 euros, teniendo en cuenta que la Tarjeta T-Casual de 10 viajes no tiene bonificación. En la capital madrileña, el precio del viaje con transbordo se queda en 0,91 euros pese a la rebaja del 50% en el precio habitual.

En Barcelona y San Sebastián, la convivencia de este título con otras numerosas opciones que ofrecen mayores reducciones de precios para diferentes perfiles de usuario. En estas dos capitales el clásico bono 10 o tarjeta monedero similar es considerado como títulos de transporte para viajeros poco frecuentes. Se intenta fomentar así el uso del transporte público con una mayor frecuencia y, al mismo tiempo, desincentivar el uso del vehículo privado en los desplazamientos dentro de la ciudad y zonas metropolitanas.

En el otro extremo, los viajes más baratos para esta categoría se encuentran en Mérida y Palma de Mallorca, donde la bonificación es del 100% y por lo tanto son gratuitos. Les siguen Burgos (0,24 euros), Murcia (0,28 euros), Salamanca (0,29 euros), y Santiago de Compostela, Vitoria y Segovia (todas 0,30 euros).

De media, viajar en autobús utilizando un bono o tarjeta recargable similar con transbordo (el que ofrecen 50 de las 57 ciudades analizadas) cuesta este año 0,43 euros, por los 0,77 euros de 2022 (Un 45,1% menos). De las 50 que tienen este tipo de título de transporte, 46 vienen aplicando durante este año 2023 descuentos, en su mayoría del 50% (30% del Gobierno y 20% de los ayuntamientos). En San Sebastián y Murcia, esta rebaja del precio habitual alcanza el 60%. Un usuario puede ahorrar, de media, unos 0,82 euros por viaje si utiliza un bonobús con transbordo en lugar del billete sencillo o univiaje, teniendo en cuenta que en estos títulos no se aplica ningún descuento.

La mayoría de las ciudades que aplican los descuentos del transporte público lo hacen en un 50% sobre sus tarifas habituales en el títulos de multiviaje (con o sin transbordo) y en los abonos mensuales. Mérida y Palma de Mallorca son las únicas ciudades donde se está aplicando una bonificación del 100%, siendo los viajes totalmente gratuitos para los usuarios que usan habitualmente el bus urbano. Un caso particular es el de Santa Cruz de Tenerife, donde el viaje con trasbordo cuesta 0,75 euros si se hacen menos de 15 viajes al mes. Si se supera esta cifra, es totalmente gratuito.

Del total de ciudades analizadas, son cinco las que han subido el precio del billete sencillo en el último año. En Vigo esta subida es del 10%, pasando de 1,35 en 2022 a 1,49 euros en 2023. También se ha incrementado un 8,3% en A Coruña (de 1,20 a 1,30 euros), un 7,1% en Zaragoza y Pamplona (de 1,40 a 1,50 euros) y un 6,7% en Tarragona (de 1,50 a 1,60 euros). En ninguna se ha reducido el precio del billete univiaje, que cuesta de media 1,25 euros en 2023. Con respecto al año pasado, ha subido un 0,8%. La diferencia entre la ciudad más cara (Barcelona, donde cuesta 2,40 euros) y la más barata (Lugo, con una tarifa de 0,64 euros) es de 275,0%, cifra similar al año 2022.

La tarjeta que permite viajes ilimitados en un periodo de tiempo de un mes se ofrece en 43 de las 57 ciudades incluidas en el estudio. Un total de 39 de estas 43 ciudades que ofrecen la tarjeta mensual una bonificación que oscila entre el 50 y el 100%. La gran mayoría aplican un 50% de descuento, Soria y Madrid un 60% sobre la tarifa habitual mientras que en Mérida, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca es gratuito hasta finales del presente año 2023. Destacar los casos de Barcelona y Soria, donde sí aplica descuento en el bono mensual pero no en el bonobús o tarjeta multiviaje.

El precio medio del abono mensual en las ciudades española se sitúa actualmente en 16,25 euros, un 52% menos que el pasado año 2022 cuando se situaba en 33,78 euros. Entre los abonos más caro se encuentra Logroño (25 euros) y Ávila (22 euros), precisamente dos de las cuatro ciudades que no están aplicando ningún tipo de descuento en el transporte urbano. A consecuencia de la ya mencionada bonificación, no hay ninguna ciudad en España donde se haya incrementado el precio del abono mensual con respecto al año pasado. Sin embargo, hay cuatro ciudades que, a pesar de poder hacerlo, no aplican ningún tipo de descuento al transporte público. Éstas son Logroño, Huesca, Guadalajara y Ávila.

En el esfuerzo por facilitar el uso del transporte público, todas las ciudades contemplan la gratuidad del servicio para los más pequeños, pero la edad en la que los niños empiezan a pagar billete varía de una ciudad a otra. En su mayoría oscilan entre los tres y los cinco años. Sin embargo, es creciente el número de ciudades que permiten la gratuidad del servicio mucho más allá de esta edad a través del uso de una tarjeta que no cancela billete y es gratuita.

Así, en Madrid no se paga hasta los 7 años, en Sevilla hasta los 11 años, en Albacete, Girona, Burgos y Tarragona, hasta los 12, en Oviedo y A Coruña, hasta los 13, en Valencia, hasta los 14, en Jerez de la Frontera y Valladolid, hasta los 15, en Barcelona y Palma, hasta los 16, en Gijón hasta los 17 y en Pontevedra, hasta los 21. En cualquier caso, casi la totalidad de las ciudades encuestadas cuentan con una modalidad de carné joven y/o de estudiante que permite aplicar tarifas reducidas a estos colectivos.

La mayoría de ciudades ofrecen la posibilidad de hacer al menos un transbordo entre diferentes líneas de autobuses durante un espacio determinado de tiempo. Este periodo oscila entre los 30 minutos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Logroño, Palencia y Teruel y los 120 minutos de Santa Cruz de Tenerife (según la línea de autobús). En todas las que ofrecen esta posibilidad se contempla al menos un cambio de línea, pero el número de cambios difiere de unas a otras, hasta cuatro en algunos casos.

Casi todas las ciudades cuentan con bonificaciones para diferentes colectivos, como las familias numerosas o monoparentales, personas con diversidad funcional, pensionistas, jubilados, jóvenes y/o estudiantes, desempleados o algún tipo de bono social para personas en dificultades económicas. Sin embargo, no todas tienen bonificaciones para todos los colectivos.