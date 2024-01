El colectivo trans planta cara a la nueva ministra

Al filo de las 10:30 de la mañana, un nutrido grupo de personas del colectivo transexual se concentró frente al Ministerio de Igualdad para tratar de entregar una petición de 5.600 firmas para que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cese a la nueva directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García. Se trata del primer acto multitudinario en contra de la nueva titular de Igualdad, que sustituye a la polémica Irene Montero, y que fue convocado por la Federación Plataforma Trans con el apoyo de otras entidades como Euforia Familias Trans-Aliadas, Apoyo Positivo, Fundación Triángulo o GALEHI Asociación de Familias LGTBI.

Según las manifestantes, García «no es apta para el cargo, ya que ha mantenido posturas transfóbicas y contrarias a los derechos de las personas trans durante la tramitación de la Ley Trans. Se opone al reconocimiento de la autodeterminación de género, es decir, el derecho de las personas trans a cambiar su nombre y sexo registral sin necesidad de informes médicos ni psicológicos». Es más, la activista Mar Cambrollé subrayó que «votar al PSOE es votar transfobia».

En el manifiesto, aseguran que García está alineada «con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha derogado algunos aspectos de las leyes trans y LGTBI aprobadas por el anterior gobierno regional». Según destacan los colectivos trans, «estas medidas suponen un retroceso en la protección y la inclusión de las personas trans, especialmente las menores de edad, que quedan desamparadas ante el acoso escolar, la discriminación o la violencia».

Algunos de los lemas que se entonaron durante las protestas frente al ministerio se escucharon fases como «Se acabó», «si no hay destitución, ministra dimisión», «si no hay destitución, fuera del orgullo», «si no hay destitución, habrá furia trans» y «el feminismo es inclusivo».

«Hoy es un día triste para nosotros pero también lleno de rabia, porque no vamos a cesar hasta que esta mujer quede destituida y si no lo hace vamos a pedir la dimisión de esta ministra por incompetentes, y vamos a declarar al Partido Socialista un partido non grato en todos los orgullos», dijo Cambrollé en declaraciones recogidas por Ep.

Durante la manifestación, los colectivos trans también reclamaron que se implementen políticas públicas para mejorar la situación de las personas trans, que sufren altos índices de exclusión social, desempleo, pobreza y vulnerabilidad sanitaria. Según apuntan en función de un estudio de la FELGTBI+, el 85% de las personas trans en España ha sufrido algún tipo de discriminación por su identidad de género, el 21% ha sido víctima de agresiones físicas y el 43% ha tenido pensamientos suicidas.

Desde el Ministerio afirman que el nombramiento de García está fundamentado en «su trayectoria profesional y su compromiso con la igualdad de género». Es más, aseveran que las dos décadas de servicio público de la nueva directora del Instituto de las Mujeres avalan su nuevo cargo. García, por su parte, rechaza frontalmente las acusaciones de transfobia aunque afirma «respetar las protestas». Ella ha sido una de las impulsoras de la primera ley integral de transexualidad de España, aprobada en 2009 por la Comunidad de Madrid, y ha colaborado con diversas entidades trans en la elaboración de protocolos de atención sanitaria, educativa y laboral.

Toma de contacto

Tras la manifestación, estaba previsto que se reunieran personas del colectivo trans con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un encuentro previo al Consejo LGTB. Según confirmaron fuentes del departamento a Europa Press,se trataría de «una toma de contacto», pero la activista Cambrollé aseguró que en dicho encuentro pondrían sobre la mesa la dimisión de García. «La transfobia no es un debate, la transfobia es odio, sus opiniones no son opiniones, sus opiniones son un señalamiento fundamentado en el odio, por lo tanto el odio tan solamente tiene una salida, el cese y la salida de las instituciones», aseveró.