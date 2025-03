Cuál es la diferencia entre estas dos señales? La mayoría de conductores españoles no responde

La señalización vial es clave para garantizar la seguridad en las carreteras, pero hay ciertas señales que generan confusión entre los conductores. Un claro ejemplo de ello son dos señales con fondo azul y una flecha blanca que, a simple vista, pueden parecer iguales, pero su significado es muy diferente. Según estudios de autoescuelas y los test de la DGT, una gran cantidad de aspirantes a conductores y conductores experimentados fallan al identificar correctamente la diferencia entre ellas.

Dos señales similares, pero con funciones distintas

Ambas señales comparten ciertos elementos visuales: un fondo azul y una flecha blanca. Sin embargo, la clave para diferenciarlas está en su forma. Mientras que una es cuadrada, la otra es circular, y esta diferencia geométrica es crucial para entender su significado.

La señal cuadrada: calzada de sentido único

La señal cuadrada indica que la vía por la que se circula es de sentido único. Es decir, todos los vehículos que transiten por esa calzada deben hacerlo en la misma dirección. Sin embargo, esta señal no obliga a seguir de frente ni prohíbe girar a la derecha o a la izquierda.

Por ejemplo, si un conductor se encuentra con esta señal y llega a una intersección, podrá girar sin problema a la derecha o a la izquierda, siempre que no haya otra señalización que lo prohíba. Lo único que no podrá hacer es dar la vuelta y circular en sentido contrario, ya que la vía es de sentido único.

El sentido único seguirá en Luis Montoto hasta el cruce de El Corte Inglés larazon

La señal circular: dirección obligatoria

Por otro lado, la señal circular azul con flecha blanca indica sentido obligatorio. Esto significa que el conductor está obligado a seguir la dirección de la flecha y no puede girar ni a la derecha ni a la izquierda en esa intersección.

Esta señal no necesariamente indica que la vía sea de sentido único. Es decir, en una calle con doble sentido de circulación, un conductor podría encontrar esta señal que le obliga a seguir de frente, pero eso no implica que no haya vehículos viniendo en dirección contraria.

Errores comunes en los exámenes de la DGT

La confusión entre estas dos señales es un error recurrente en los exámenes teóricos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Muchos aspirantes a conductores interpretan erróneamente que la señal cuadrada obliga a seguir de frente o que la circular indica que la vía es de sentido único.

En un test común, una de las preguntas suele plantear si la señal cuadrada impide girar en una intersección. La respuesta correcta es que no lo impide. En cambio, si la pregunta se refiere a la señal circular, la respuesta es que sí obliga a seguir en la dirección indicada sin posibilidad de girar.

Ten en cuenta esto para recordar la diferencia

Para evitar errores, es importante recordar estas reglas básicas:

Si la señal es cuadrada , simplemente informa que la vía es de sentido único. Puedes girar a la derecha o a la izquierda si está permitido.

, simplemente informa que la vía es de sentido único. Puedes girar a la derecha o a la izquierda si está permitido. Si la señal es circular, obliga a seguir la dirección de la flecha, sin posibilidad de giros en la intersección.

Ambas señales tienen fondo azul y flecha blanca, pero. Aunque la diferencia entre estas dos señales puede parecer sutil, su significado es completamente distinto y tiene implicaciones directas en la conducción.. La próxima vez que te encuentres con una de estas señales, recuerda: la forma importa más de lo que piensas.