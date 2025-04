Cuando todo va mal

“Cuando las cosas van mal, haz lo posible porque no se pongan peor”, es una máxima que te enseñan de pequeña y hay que hacer el esfuerzo por seguirla al pie de la letra. La semana comienza con la brutal caída de las bolsas, con el Real Madrid bajo mínimos y con un Elon Musk que aun siendo el hombre más rico del mundo, su estrella se encuentra diluida como un azucarillo en el café dentro de la troupe de Trump después de este breve paso suyo por la política. Los dichosos aranceles hacen incluso que la fiebre del IPhone se vaya al traste y que el público elija opciones más baratas, porque la subida del celular de la manzana va a hacer que su precio sea imposible.

Muchos tenemos el fanatismo de las marcas en otros sectores todavía más inalcanzables, como el de la moda, pero de ilusiones también se vive y también de las viejas reliquias que todavía quedan por los armarios, esas que nos llevaremos al búnker cuando toque, porque dicen por ahí que tenemos que ir previendo no sólo el kit de supervivencia, con los spaguettis, las garrafas de agua y las latas de conserva para ir tirando unos días, sino que el tema se va a otras dimensiones como refugios privados o búnkers donde refugiarnos de un conflicto bélico nuclear con botón de pánico e internet para comunicarnos con el mundo exterior.

Todo esto nos parece ficción pero puede que algo de verdad pueda haber, si bien no está al alcance del ciudadano medio. Conozco amigos que tiene bodega bajo tierra, lo que supone que en caso de tener que protegernos del exterior, poder echar mano de unas botellitas no estaría nada mal, ya que un trago de vino para pasar el trance ayudaría y mucho, siendo que si hablamos de una guerra nuclear, malamente podríamos salir de la guarida, y ya se sabe que las penas con vino…Vayamos, pues, haciendo acopio no sólo de aceite y arroz e invirtamos también en un poco de vino que buena falta nos va a hacer.