La curiosidad por la que el Día Mundial de Star Wars se celebra el 4 de mayo

Cada año, el 4 de mayo marca una fecha especial para los aficionados de Star Wars en todo el mundo, quienes se unen para celebrar esta saga épica que ha cautivado corazones y mentes durante décadas. Sin embargo, ¿cuál es la historia detrás de esta peculiar festividad intergaláctica?

Las celebraciones del Día de Star Wars son tan diversas como la propia saga. Desde proyecciones maratónicas de las películas hasta eventos de cosplay, convenciones, y actividades caritativas, los fanáticos encuentran formas creativas de expresar su amor por Star Wars. La comunidad se une en una explosión de entusiasmo, compartiendo su pasión por los jedis, los siths, los rebeldes y los imperiales.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo?

La génesis del Día de Star Wars se remonta a una frase emblemática de la franquicia: "Que la fuerza te acompañe". En inglés, esta frase se traduce como "May the Force be with you". La similitud fonética entre "May the Force" y "May the Fourth" (cuarto de mayo en inglés) no pasó desapercibida para los fanáticos, quienes rápidamente adoptaron el 4 de mayo como el día oficial de Star Wars. Esta fecha se conmemora desde 2011, tras un acto en Canadá.

Lo que comenzó como un juego de palabras ingenioso entre seguidores devotos ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno cultural que trasciende las fronteras geográficas y generacionales. El Día de Star Wars es ahora un acontecimiento anual esperado con entusiasmo por millones de fans, quienes rinden homenaje a la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas.

Así que mientras los fanáticos se preparan para las festividades del 4 de mayo, que la fuerza les acompañe en este día de celebración y que la galaxia de Star Wars siga inspirando y emocionando a generaciones venideras.