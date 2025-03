¿Daré positivo si me tomo una copa de vino, una cerveza o un chupito si se aprueba la nueva ley para rebajar la tasa de alcohol?

177 votos a favor, 32 en contra y 135 abstenciones. Este fue el resultado en la votación de este martes en el Pleno del Congreso de la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para rebajar la tasa máxima de alcohol permitida al volante. Con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP, el Congreso tramitará una proposición de ley del PSOE que modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

"Las investigaciones disponibles demuestran que el consumo de alcohol, aun en cantidades relativamente pequeñas, aumenta la probabilidad de que se produzca un accidente y también empeora la gravedad del accidente. Los conductores con una tasa entre 0,05 y 0,25 miligramos por litro de aire espirado (0,1 y 0,5 gramos por litro en sangre) tienen hasta tres veces mayor riesgo de accidente mortal, cuando se les compara con conductores sobrios", explica el PSOE para defender una proposición que "no tiene un enfoque represivo, sino que persigue, como es propio de cualquier sociedad moderna y democrática, que sus ciudadanos puedan ejercer con seguridad su derecho a la libre circulación sin ver comprometidas su vida y su integridad física", según los socialistas.

El Congreso debate la ley del PSOE que baja la tasa máxima de alcohol al volante a 0,2 g/l en sangre Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Estas serán las nuevas tasas de alcohol de la DGT

La propuesta que se va a tramitar en el Congreso rebajaría considerablemente la tasa de alcohol permitida si finalmente entra en vigor. La idea que será tomada en consideración en la Cámara Baja es que el límite máximo de tasa de alcoholemia permitido de 0,5 gramos por litro en sangre pase a 0,2 y a 0,1 miligramos por litro de aire aspirado. El cambio en la normativa traerá consigo cambios en las sanciones.

Aunque aún no es oficial, los positivos que se sitúen entre los 0,20 g/l en sangre y 0,5 serán sancionados con 200 euros. A partir del 0,51 g/l y hasta el litro, la multa será de 500 euros y cuando supere la barrera del 1,01, el castigo subirá hasta los 1.000 euros. Todo esto acompañado de la consiguiente pérdida de puntos o retirada del carnet, según corresponda en función de la gravedad de la infracción cometida. Por ejemplo, el conductor que supere los 0,1 mg/l en aire espirado o los 0,2 g/l en sangre perderá dos puntos en el carné de conducir. Todo esto son números, pero lo que realmente le interesa al conductor es con qué cantidad se dará positivo.

¿Daré positivo si me tomo una cerveza?

"La tasa de alcoholemia que alcances tras un consumo de alcohol puede variar mucho", explica la DGT en su página oficial. Son muy numerosas las variables que influyen en el resultado de un control. También en la velocidad con la que se alcanza, aunque esto depende de cuatro motivos:

Los alimentos: la presencia de elementos en el estómago retrasa la absorción.

la presencia de elementos en el estómago retrasa la absorción. El tipo de bebida: tanto las bebidas destiladas como las mezclas con bebidas gaseosas se absorben antes.

tanto las bebidas destiladas como las mezclas con bebidas gaseosas se absorben antes. El tiempo transcurrido: al principio de la ingesta se absorbe más rápido.

al principio de la ingesta se absorbe más rápido. El grado de habituación o tolerancia: Los bebedores crónicos importantes absorben más rápidamente el alcohol que los abstemios.

Por tanto, la tolerancia y el resultado cambiará según cada persona y no se puede predecir a la perfección, pero Tráfico comparte una tabla en la que se estiman los resultados según el género y el peso. Los datos de esta tabla revelan que tanto un hombre como una mujer darían positivo con tan solo una cerveza si sale adelante la nueva ley.

El resultado de un hombre de entre 70 y 90 kg sería de entre 0,21 y 0,28 al beber bebe una cerveza de 330 ml, es decir, un tercio. Daría entre 0,43 y 0,55 con dos cervezas y entre 0,64 y 0,83 con tres. En el caso de una mujer de entre 50 y 70 kg la tasa es mayor. Con una cerveza el resultado estaría entre 0,34 y 0,48, con dos cervezas daría entre 0,68 y 0,95 y con tres se colocaría entre 1,02 y 1,43. Con un combinado, es decir, con una copa, las personas de ambos géneros también darían directamente positivo.

¿Qué pasaría con un vino o un chupito?

Al tomar un vino, un licor o un vermú, la cosa cambia en los hombres que pesen entre 70 y 90 kilos. Con una unidad de estas bebidas estarían por debajo de la tasa permitida y no darían positivo. En el caso del vino estarían entre 0,16 y 0,20, cifra prácticamente a la del vermú, que estaría entre 0,5 y 0,20 mientras que el resultado al tomar un licor sería de entre 0,13 y 0,17 g/l en sangre. Todo lo que fuera superar un vaso de estas bebidas ya sería positivo con la nueva ley.

Las mujeres entre 50 y 70 kilos darían positivo con una copa o vaso de cualquier bebida alcohólica. Con una copa de vino se situarían en una tasa entre 0,25 y 0.35, con un vermú estarían entre 0,25 y 0.34 y con un licor entre 0,21 y 0,30, que también sería positivo. Más allá de estas cantidades, según recuerda la DGT: "La única tasa realmente segura es 0,0 g/l".