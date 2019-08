De mayor... Lo que yo quiera

Los niños y niñas de nuestro país lo tienen más que claro. Futbolista, profesora, policía e incluso «youtuber» son los empleos más soñados por los pequeños. La mayoría de los chicos querría tener una profesión vinculada al deporte quitándole el puesto de encuestas anteriores a otras como la de policía o bombero. Uno de cada cuatro niños españoles desearía trabajar al mando de deportistas de élite como Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Ellas en cambio prefieren profesiones vinculadas a la enseñanza y a la infancia, como profesora, veterinaria o doctora. Muchos de los empleos como el de futbolista o maestro se repiten año a año en las encuestas realizadas, pero ha llegado una nueva novedad a la mente de los críos. Está claro que esas nuevas tecnologías (que los niños saben utilizar mejor que los adultos) están marcando mucho a los pequeños, y es que ser «youtuber» se ha convertido en el top 5 de los trabajos más deseados. Más de un 5% de los niños quieren ser como «El Rubius» o «Auronplay». Pero hay algo de lo que todos están seguros, y es que ser político no entra en sus planes de ninguna manera. Casi la mitad de ellos reconoce que es la que menos les atrae, pues un 22,6% no querría serlo de mayor. Las encuestas realizadas han comprobado que las preocupaciones de los adultos en este sector como la corrupción o el paro son las mismas que inquietan a los menores, y aunque parezca que no, tres de cada cuatro niños, a su manera, sabría explicar lo que significan esos términos. A los jóvenes de hoy en día parece ser que no se les escapa nada, tienen claro que el empleo del futuro estará muy vinculado a las tecnologías. Pero a éstos no les asusta nada, están convencidos de que para ser felices en sus puestos de trabajo la receta clave es ejercer de algo que te apasiona y sobre todo, disfrutar de un buen ambiente laboral. Además están dispuestos a aportar ideas, como la de «tener una pista de fútbol para jugar en el descanso», «poder elegir tu horario», «no trabajar todo el día», o incluso, «no madrugar mucho». Eso sí, lo más importante es tener un buen jefe al que poder «cambiar si falta mucho» o «que no se queje cuando le pidas vacaciones».