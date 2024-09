El Desafío Santalucía Seniors llega a «La Suiza peruana»

Huaraz, conocido como «la Suiza peruana», a 400 kilómetros al norte de Lima, es la entrada natural a dos cordilleras, la Sierra Negra y la Sierra Blanca, esta última escenario de la primera edición del Desafío Santalucía Seniors, en la que cinco españoles de más de 65 años se enfrentan a una durísima prueba con tres etapas de bicicleta de montaña y al ascenso al volcán Vallunaraju (5.686 metros).

Los expedicionarios, al mando de Carlos Martínez, director de expedición y médico del «ochomilista» Carlos Soria, han dedicado estos últimos días a aclimatarse debido a la altura que van a tener que ascender en breve plazo. Desde Huaraz, situado a 3.052 metros del nivel del mar, José Antonio Fernández (70 años), Álvaro Valles (69 años), Pepe García (67 años), Pilar Utrilla (67 años) y Leticia Herrería (65 años) hace dos días ascendieron a la laguna de Wilcacocha hasta los 3.800 metros y descendieron a Huaraz, y el pasado fin de semana ascendieron hasta el punto conocido como laguna de Rocotuyoc, situada a 4.322 metros sobre el nivel del mar y volvieron a descender hacia Huaraz.

Esta laguna es un hermoso lugar desde donde se pueden apreciar los imponentes nevados como el Paccharaju, el Bayoraju, el Copa Norte, el Ricos o el Vallunaraju, una cumbre que se alza imponente con el cráter roto y cubierto de nieve y que tendrán que conquistar los cinco expedicionarios séniors en los próximos días.

«La marcha ha sido bastante dura desde el inicio, pero hemos intentando aguantar y mantener el grupo compacto», explica José Antonio, expiloto de cazas y excomandante de Iberia. «Me ha costado alcanzar hoy los 4.322 metros, que era la altura máxima a la que debíamos llegar para continuar nuestra aclimatación. Espero que con el paso de los días resuelva esta cuestión», nos explica el turolense Álvaro Vallés aún con los síntomas visibles de cansancio en su rostro.

La altura ha sido, desde antes de aterrizar en Perú, una de las mayores incógnitas de esta primera edición y de los cinco participantes. Carlos Martínez, director del Desafío y gran experto en mal de altura, considera que «se están aclimatando de forma correcta pero como siempre digo, los síntomas del mal de altura afectan a cada cuerpo de forma distinta. Álvaro ha tenido sensación de no llenar los pulmones, síntoma habitual de los primeros días de aclimatación. No me preocupa porque ha recuperado muy bien al perder altura nuevamente.»

«La primera etapa de bici va a ser complicada. Pedalear a esta altura va a ser difícil. Estos días hemos podido encontrarnos con la realidad de la altura», asegura Pilar, una de las dos mujeres que conforman el equipo del Desafío.

Se acabaron las bromas. Hoy es ya el día en el que el equipo de séniors deberán demostrar todo lo entrenado desde que fueron seleccionados en el pasado mes de mayo.