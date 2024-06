La desidia de Mónica García adelanta un verano "difícil" ante la falta de médicos

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) se ha cerrado sin ninguna solución a la falta de médicos que se va a producir en España este verano. Ante el vacío de medidas del departamento que dirige Mónica García, incluso el País Vasco, que gobierna en funciones el PNV, socio de Gobierno del PSOE, ha decidido ausentarse de la reunión. La consejera de Sanidad vasca, Gotzone Sagardui, se ha lamentado de que su departamento ha pedido al Ministerio en reiteradas ocasiones que impulsara acciones concretas para atajar el problema de la falta de profesionales, sobre todo en ciertas especialidades, "y no ha habido ningún movimiento".

Este déficit se debe a que la pandemia de covid provocó que en 2020 los especialistas en formación comenzaran su periodo de prácticas en septiembre en vez de en junio, como es habitual. Por eso, este año, durante los meses de verano, va a haber una promoción menos de especialistas de las diferentes categorías. Sin embargo, a la vez van a coexistir dos promociones de especialistas en formación de cuarto año (y el verano que viene, dos promociones de quinto año en las especialidades que tengan esa duración).

Aunque esta coyuntura no es inesperada -se sabe que iba a suceder desde 2020- lo cierto es que se suman una serie de factores que hacen que las consecuencias puedan ser peores de lo imaginado. Y es que el SNS tiene una carencia coyuntural de especialistas de casi todas las titulaciones que se lleva arrastrando desde hace años. Pero el sector asistencial que se lleva la palma en cuanto a necesidades -de recursos humanos y económicos- es la Atención Primaria. Hacen falta especialistas de Familia y pediatras en España, de 6.000 a 10.000 según las sociedades médicas de este ámbito y unos 4.500 según el propio Ministerio de Sanidad. Esto es lo que provoca que la situación que se augura para este verano no se pueda abordar únicamente desde la planificación de platillas y planes de contingencia para el verano de las comunidades, sino que requiera de medidas vertebrales del SNS que permitan distribuir los escasos recursos de los que se dispone.

Tras la reunión del pleno del Interterritorial de este miércoles, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha manifestado su "desilusión" y ha acusado a Mónica García de "inacción" , porque ha señalado que "no ha hecho los deberes" y "no ha propuesto medidas como responsable del ministerio". Matute ha declarado que las autonomías sí han hecho propuestas "concretas" para incentivar a los profesionales sanitarios, pese a que sus presupuestos están "congelados".

La consejera ha acusado también a la ministra de "no saber qué cosas le competen", como ha quedado demostrado por la situación actual que atraviesan Ceuta y Melilla, que "tienen a su población desatendida" a nivel sanitario durante todo el año, algo que empeorará en verano, y la ministra "no ha sabido comentar qué medidas concretas están tomando" al respecto porque la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) se ha ausentado del Interterritorial.

Por su parte, Alejandro Vázquez, consejero de Castilla y León, ha advertido de que "va a ser un verano díficil", y que en el Interterritorial "la ministra ha empezado diciendo que este verano era igual que otros veranos y ha acabado asumiendo que se van a cerrar dispositivos de Atención Primaria" y ha asumido incluso que esta situación a va a afectar a los servicios hospitalarios. En este sentido, comunidades como País Vasco o Cataluña han anunciado que tendrán cerrar centros de salud.

Ante estas declaraciones la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado atacando, y ha indicado que a estas reuniones "se viene a trabajar" y no a hacer campaña. "Aquel que venga aquí a hacer oposición se ha equivocado de lugar", ha dicho. Además, García ha advertido a las comunidades que ya tenían que tener hechos los planes de verano para gestionar el déficit de personal en Atención Primaria durante este periodo y ha aseverado de que no aceptará ningún mecanismo que "se salte la ley", informa Efe. Preguntada por las medidas que van a poner en marcha algunas autonomías, algunas de las cuales aspiran a poder contratar residentes sin haber acabado la formación, la ministra ha zanjado que "a no ser que me estén pidiendo que nos saltemos la ley, no hay mecanismo extraordinario", antes de incidir en que los residentes de último año, que este verano acabarán en septiembre y no en mayo como es habitual, "tienen el derecho a tener su formación completa y a trabajar de una manera supervisada. Eso es lo que dice la ley".

Propuestas sobre la mesa

Soluciones hay muchas, y se llevan años proponiendo desde todos los ámbitos que operan este escalón asistencial. Las sociedades de Medicina Familiar y Comunitaria declararon la semana pasada que están "hartas" de elaborar documentos de análisis de la situación y plantear medidas, y que solo quieren que se "haga algo". Lo mismo sucede con los sindicatos, como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha ido advirtiendo puntualmente de la urgencia de invertir en recursos humanos, especialmente en Atención Primaria. Ayer mismo, el sindicato cifró en 10.000 el número de profesionales de familia y en 1.100 el de pediatras que necesita actualmente España. Respecto a la situación de este verano, CSIF señaló que ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, pidiéndole que "facilite los planes de refuerzo de este verano del personal de la sanidad que le han remitido las diferentes comunidades autónomas". Además, lamentó que dichos planes se "desconozcan" a las puertas del verano, por lo le ha pedido al Ministerio que "tome la iniciativa para evitar así la saturación de urgencias, cierre de camas y de centros de salud, como viene ocurriendo todos los años por falta de sustitución y refuerzos de personal".

Algo que, según han comentado a este periódico fuentes presentes en la reunión, no habría sucedido, ya que Sanidad ha echado balones fuera indicando que es competencia de las CC AA la planificación de platillas y planes de contingencia para el verano, y que la mayoría de las regiones no los han compartido (en referencia a las 13 gobernadas por el PP), pese a que hacerlo se estableció como condición para convocar este Pleno Extraordinario. Recordemos que las comunidades del PP habían reclamado convocarlo para abordar "de manera monográfica" el tema de la falta de profesionales para el periodo estival.

Ante ello, el Ministerio de Sanidad aceptó, el pasado 24 de mayo, que la reunión se celebrara hoy, aunque inicialmente se negó alegando que ese tema "ya se había hablado". Como condición, puso que las CCAA enviaran sus planes de verano al Ministerio en un plazo de "48 horas". En declaraciones a los medios el pasado jueves, la ministra aseguró que había "mucha irregularidad" entre las CCAA en este sentido.