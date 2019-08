Intoxicación conjunta

El éxito de «La Mechá»

Así, la carne mechada comprada en la charcutería, ya sea en lonchas al peso o el paquete entero que viene envasado al vacío, suele ser muy socorrido. La marca «La Mechá», logró en poco tiempo conquistar al consumidor. Ahí están las cuentas de la ahora malograda empresa –Magrudis S. L. facturó en 2017 cerca de 600.000 euros– y todo el mundo coincide en que es «la que mejor conseguía imitar el sabor casero». La receta clásica consiste en asar un lomo de cerdo al que previamente se le ha hecho un agujero para rellenarlo de ajo, perejil y jamón. «Los de La Mechá la hacían muy jugosa, está muy buena, por eso era un poco más cara, y además es sin gluten y sin lactosa».

«En 60 años que lleva esta tienda abierta es la marca que siempre se ha vendido porque es la que más gusta». Lo explica el propietario de «La tienda de Justa», el hombre que más carne en mal estado vendió de todo el pueblo. «Pude despachar, fácil, 30 kilos, la mitad de ellos al corte». Lo que no vendió loncheado fue a pieza entera, en paquetes que van del medio kilo a los 900 gramos. El kilo sale a 15 euros. Manuel ha cogido el negocio hace apenas un mes y en el pueblo ironizan con el mal pie con el que ha empezado. Lo curioso es que dice que, más carne que él, allí no ha comido ninguno. «Cuando la gente la compra al peso, siempre me como los restos porque las señoras, tú sabes, quieren el corte bonito y a mi me da pena tirar lo otro. Así que probé de todos los lotes». Pero hasta ahora, como una rosa. «Nada, nada. Estoy mejor que nunca», bromea una vez pasado el susto inicial. «Yo me enteré al día siguiente, cuando vi al marido de una chica que está embarazada. Venía del hospital y allí le habían preguntado qué marca era. Cuando se la dije y me confirmó que era la que estaba mal, lo primero que se te viene a la cabeza es qué has hecho mal, qué fallo he cometido». Acto seguido llamó a la Consejería de Sanidad y le explicaron que «seguramente» no fuera de los afectados. «Me dijeron que la carne mala era de agosto y, como tenía lotes anteriores, no creían que fuera el caso, pero al final el distribuidor me dijo que estaban retirando lotes fechados desde mayo. Se llevó de aquí nueve cajas porque había comprado 46 kilos de cara a la fiestas». Se había aprovisionado bien, igual que en otro comercio más pequeño, Babel, donde Isabel y Bartolomé despacharon la misma carne, aunque la mayoría fue para la familia. «Mi hermano, mi cuñada y mi sobrina: todos malos», explica Bartolomé.