Detenida una mujer por realizar hasta 338 llamadas a su expareja para acosarle

Hasta 338 llamadas. La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer como presunta autora de un

delito de acoso, al asediar a su ex pareja mediante teléfono y de forma presencial. Los hechos han sucedido este mes de marzo, una vez que una pareja acabó la relación sentimental.

Fue entonces cuando comenzó el asedio de la joven hacia su ex pareja. La presunta autora paraba a gente por la calle para que le dejaran su móvil y así llamar a su ex pareja ya que no tenía el contacto registrado

La víctima denunció ante la UFAM que su ex pareja la estaba acosando; llegó a llamar por teléfono en un día cerca de 200 veces, aparte de hacerlo otros días.

El hombre aportó capturas de pantallas en su terminal con al menos 338 llamadas. Al ver que la víctima no cogía el teléfono, en alguna ocasión se desplazaba a locutorios para que no identificara la llamada conocida. También se presentaba en el lugar de trabajo y en su domicilio sin motivo

aparente.

El hombre optó por poner fin al asedio y denunció los hechos ante la Policía Nacional. Los agentes,

una vez que recabaron todos los datos, detuvieron a ala joven.