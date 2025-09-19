Detenido en Canarias "El Buque", líder de una organización de narcos

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido al líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España en una operación conjunta en la que han sido detenidas un total de 17 personas y en la que se han realizado un total de 23 entradas y registros; además, han sido intervenidos 14 inmuebles, 38 vehículos y 24 embarcaciones. El cabecilla del grupo criminal, conocido como “El Buque”, es un objetivo de alto valor para las policías europeas.

La detención de “El Buque” culmina una investigación de más de un año de duración que ha permitido, además, la desarticulación de toda la estructura de la organización criminal, con la detención de todos sus miembros por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.La red desmantelada estaba especializada en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de embarcaciones. Para ello, este grupo tenía fuertes vínculos a nivel internacional, con presencia sobre todo en la zona sur de Gran Canaria, y empleaba métodos sofisticados para ocultar la droga, con alijos de varias toneladas en cada operación.

Como resultado de la explotación de esta operación, se han intervenido alrededor de 100 kg de cocaína y otros 100 de hachís, tras dos persecuciones por parte de las fuerzas policiales en alta mar. También se han intervenido 24 embarcaciones.

Además, se han realizado hasta el momento 17 detenciones en Las Palmas de Gran Canaria, en La Gomera y Fuerteventura, así como 23 entradas y registros en diferentes partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y La Gomera.