Caos en alta mar: una pelea en la piscina infantil obliga a un crucero a regresar a puerto

Un altercado en la zona de piscinas infantiles del crucero de Royal Caribbean ‘Wonder of the Seas’ obligó al capitán a interrumpir el itinerario y regresar al puerto de Miami. La disputa, que comenzó como un conflicto verbal entre dos pasajeros, escaló rápidamente a la violencia física, generando preocupación entre los pasajeros y la tripulación, según informó The New York Post.

Según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, ambos implicados fueron trasladados a un hospital local con heridas leves. Hasta el momento, ninguno ha presentado cargos, mientras la investigación continúa abierta para determinar las causas exactas del altercado.

El incidente trastocó por completo la planificación del crucero, que había zarpado ese mismo día con un itinerario de cinco días por las Bahamas, previsto hasta el viernes. Los pasajeros, sorprendidos por el regreso anticipado, tuvieron que desembarcar bajo protocolos de seguridad y asistencia médica implementados por la tripulación.

Gestión de la crisis y consecuencias

Royal Caribbean confirmó que su equipo brindó atención inmediata a los pasajeros involucrados, coordinando la contención inicial y el desembarco seguro. La compañía mantiene hermetismo sobre los detalles específicos del suceso, argumentando que cualquier declaración prematura podría afectar la investigación en curso.

El suceso ha generado dudas sobre la seguridad en áreas destinadas a menores dentro de los cruceros y sobre los protocolos de prevención de conflictos entre pasajeros. A pesar de la atención médica y la respuesta de la tripulación, el regreso anticipado a Miami evidencia la complejidad de gestionar incidentes de violencia inesperada en alta mar.