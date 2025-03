¿Dónde va el dinero de las multas que pone la DGT?

Las infracciones de tráfico en su mayoría son producidas por exceder los límites de velocidad, tras el consumo de alcohol o por no utilizar el cinturón de seguridad. Estas infracciones pueden ocasionar a que te multen. Por otro lado existen otras más desconocidas como conducir sin seguro obligatorio o con la ITV caducada. El caso es que son muchos los motivos por lo que conocer la normativa puede salvarte de una de estas sanciones.

Durante el ejercicio de 2023, último año con datos cerrados facilitados por la Dirección General de Tráfico, este organismo formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.202.185 denuncias que, si bien suponen una disminución del 6,67% respecto al año anterior, consiguió un incremento en la recaudación, que alcanzó la cifra de 501.431.414 euros, según los datos hechos público por la Asociación de Automovilistas Europeos.

¿Qué hace la DGT con el dinero de las multas?

Si de la cantidad total que recaudó la Dirección General de Tráfico lo dividimos entre los días que tiene un año, sale una cifra de cerca de 1.3 millones de euros al día de recaudación en sanciones con multas económicas.

El organismo liderado por Pere Navarro reinvierte todo el dinero recaudado en "seguridad vial", es decir, radares, alcoholímetros, fibra óptica, paneles de mansaje variable, subvenciones, agrupación de tráfico de la Guardia Civil, recursos de formación vial, investigaciones, estudios, personal y así hasta un sinfín de cuestiones".

Más específicamente, todo esto viene regulado en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que establece que "el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el ámbito de la Administración General del Estado, se destinará íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas".

¿Qué pasa con las multas de tráfico que no se pagan?

Existen dos períodos para pagar una multa. Durante el período voluntario, que comprende los primeros 20 días naturales desde que se notifica la denuncia, puedes abonar la multa con un descuento del 50%. Aunque si optas por el pago voluntario, renuncias a presentar alegaciones y cualquier recurso o alegación que presentes tras haber pagado la multa en período voluntario, no tendría efecto.

Tras el período voluntario, comienza el período ordinario, en el cual debes abonar la totalidad de la multa en un plazo de 45 días. En caso de no pagar una multa después de los 45 días se abre la vía ejecutiva. Esto implica que como conductor sancionado, debe pagar la multa más un recargo del 5%. Si con la vía ejecutiva, ese 5% de recargo sigue sin pagar, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se hace cargo. A continuación, a través de una notificación de providencia de apremio te darán un nuevo plazo, pero con un recargo del 20%.

Cómo recurrir ante una multa

Como hemos mencionado, una vez notificada la sanción impuesta por la Dirección General de Tráfico, se nos concederá un plazo de 20 días naturales (sábados, domingos y festivos incluidos) para formular cualquier acusación. Y ese plazo empezará a correr independientemente de que el conductor se niegue a firmarla. En el caso de que el agente nos ofrezca firmar y nosotros nos neguemos, será el propio agente quién certificará la entrega de la denuncia, notificando que ha hecho entrega de una copia de la multa a la persona denunciada (en este caso, nosotros).

Y en el caso de que la sanción no se haya notificado en mano, se entregará tan pronto como sea posible en el domicilio del presunto infractor. Y en el caso de que este esté ausente o de que se haya cambiado de dirección, la infracción se publicará en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico o TESTRA… y de manera simultanea en el Tablón Edictal Único del BOE (TEU); dando así inicio al plazo de 20 días naturales para formular cualquier alegación.

La reclamación puede realizarse a través de la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico; apelando a la Jefatura de Trafico encargada del procedimiento mediante correo postal; o personándose en cualquier oficina de Tráfico. Sea cual sea la vía que elijamos para formular nuestra reclamación, deberemos identificarnos nosotros y el motivo de nuestra reclamación. En el caso de hacerlo por internet, esto ocurre de forma automática, ya que deberemos identificarnos para entrar en la sede electrónica.

En el caso de que lo hagamos en persona o por correo postal, debemos hacerlo enviando un escrito explicativo donde se incluya número de expediente, datos del interesado, motivo de la reclamación y firma del interesado. En cualquiera de los casos se nos dará además la posibilidad de incluir en nuestra reclamación todas las pruebas y documentos que queramos aportar para probar nuestra inocencia.

Tráfico -por su parte- analizará las pruebas, las explicaciones y los documentos que le hayamos entregado… y emitirán su veredicto. Un veredicto que no es definitivo. Si es negativo y resuelven que efectivamente eres culpable, tendrás que pagar la sanción completa… sin derecho a acceder al prontopago. Ahora bien, esto no significa necesariamente que se haya acabado. Todavía puedes interponer otros dos recursos por vía administrativa, uno ordinario y otro extraordinario. Y si tus argumentos no se admiten por vía administrativa, puedes acudir a la vía judicial a través de un recurso contencioso-administrativo. Aunque, eso sí, la vía judicial conlleva gastos, como pagar a un abogado.