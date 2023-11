¿Dónde sentarse en una sala de cine? La ciencia tiene la respuesta

Cada vez menos incentivos para esforzarnos en salir de casa e ir al cine a ver una película. Después de todo, en los últimos años, los precios de las entradas han aumentado de forma constante hasta alcanzar niveles que muchos considerarían casi prohibitivos. Además, las opciones para disfrutar del cine desde la comodidad de nuestros hogares han aumentado, con diversas plataformas de streaming que ofrecen películas de todos los géneros a precios muy asequibles.

Sin embargo, no podemos negar que todavía hay un buen número de personas que se resisten a la idea de renunciar a la experiencia única que ofrecen las salas de cine. Así que, si eres de los que no renuncian a la magia de la gran pantalla, ahora ya tienes la respuesta científica a esa eterna pregunta:

¿Cuáles son los mejores asientos?

Es fundamental entender que las salas de cine modernas están meticulosamente diseñadas y equipadas con tecnología avanzada para garantizar que cada espectador, independientemente del lugar en el que decida sentarse, pueda ver y escuchar la película con claridad. Sin embargo, aunque esta afirmación es válida en términos generales, también es cierto que la experiencia puede variar ligeramente dependiendo del asiento que uno elija. No todas las butacas ofrecen exactamente la misma calidad de imagen y sonido.

Aunque todos los asientos están diseñados para proporcionar una buena experiencia cinematográfica, la percepción de la película puede ser ligeramente diferente en algunos asientos en comparación con otros. Por ejemplo, los que se sienten atrás estarán mucho más cerca de los altavoces del fondo de la sala, y eso hará que puedan verse abrumados cuando suba el volumen de alguna escena. Mientras tanto, los que se sienten en las primeras filas pueden pasarlo muy mal al tener que mirar la pantalla completa. Y los que se sientan en los extremos laterales de la sala -por su parte- también experimentarán tanto una imagen como un sonido distorsionados.

Evidentemente, hay otras muchas variables que nos empujarán a elegir unos asientos u otros. Por ejemplo, algunas personas preferirán sentarse en los asientos del fondo cuando disfruten de según qué compañía; otros preferirán situarse en los costados del patio de butacas si padecen una vejiga pequeña, para no molestar a nadie con sus continuos viajes al baño; y a otros no les quedará otra que quedarse con los asientos más cercanos a la pantalla, porque no han comprado las entradas a tiempo; (...).

No obstante, hay ciertas conclusiones que podemos extraer si nos enfocamos en aquellos entusiastas del cine que buscan obtener la experiencia más óptima posible y si asumimos que todos los asientos en la sala están disponibles. Bajo estas circunstancias, hay dos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. El primero es que la imagen será perfecta cuando podamos ver la pantalla de frente, capturando todos sus detalles de un solo vistazo, sin tener que mover el cuello.

Esto es particularmente cierto para los asientos ubicados en el eje longitudinal de la sala, es decir, aquellos asientos que están directamente alineados con el centro de la pantalla. Además, para una vista ideal, se recomienda seleccionar un asiento en la mitad trasera de la sala. Este posicionamiento permite una visualización cómoda, sin necesidad de mover la cabeza ni los ojos de manera excesiva, proporcionando así un disfrute sin interrupciones de la película.

En segundo lugar, es vital entender que la ubicación de los asientos en la sala de cine puede tener un impacto significativo en la calidad del sonido que experimentamos. De acuerdo con los expertos, el sonido será perfecto cuando nos situemos en las butacas centrales del segundo tercio superior de la sala. Para comprender el porqué de esta afirmación, debemos tener en cuenta cómo se configura el sonido en los cines.

En cada sala de cine, existen dos tipos de altavoces que trabajan juntos para proporcionar una experiencia de sonido envolvente. Por un lado, tenemos los altavoces primarios. Estos altavoces son responsables de reproducir el sonido principal de la película, como las voces de los actores, y se encuentran generalmente detrás de la pantalla. Por otro lado, encontramos los altavoces secundarios. Estos altavoces se encargan de reproducir el sonido estéreo, lo que nos permite experimentar la ilusión de dirección y perspectiva en el sonido. Los altavoces secundarios están ubicados en las paredes laterales y en el fondo de la sala de cine.

Es importante entender que, si nos sentamos demasiado cerca de una de estas paredes, la calidad de nuestra experiencia de sonido puede verse afectada negativamente. Es decir, si nos acercamos demasiado a los altavoces secundarios, la ilusión de dirección y perspectiva puede verse arruinada. Por lo tanto, es crucial elegir un asiento que nos permita disfrutar de la combinación perfecta de los sonidos provenientes de los altavoces primarios y secundarios. Esta es una consideración esencial que puede mejorar significativamente nuestra experiencia en el cine.

Según los expertos que se dedican a diseñar la acústica de las salas de cine, todos los altavoces están orientados hacia un punto específico: las butacas que se encuentran en el eje longitudinal de la sala y en la línea del tercio superior de la misma. ¿Qué significa esto? Bueno, si te imaginas una sala de cine y dibujas una línea imaginaria en el medio desde la parte delantera hasta la parte trasera, estás visualizando el eje longitudinal. Ahora, si divides la sala en tercios desde la parte delantera hasta la parte trasera, el tercio superior es la última parte, la más cercana a la parte trasera de la sala.

Por lo tanto, ¿dónde están estos asientos ideales? Si consideramos una sala de cine que tiene, por ejemplo, 16 filas de asientos, los asientos perfectos serían las butacas centrales de la fila 11 o 12. En estos asientos, la experiencia de ver y escuchar una película será excepcional, ya que es aquí donde se unen de manera óptima tanto los aspectos técnicos de la imagen como los del sonido. Estos son los asientos que los creadores de la película y los diseñadores de la sala de cine tienen en mente cuando trabajan en la producción y en el diseño de la sala, respectivamente. Por lo tanto, si buscas la mejor experiencia en tu próxima visita al cine, ya sabes dónde sentarte.