Este bar arrasa en redes tras colocar 2 carteles en su puerta: "Son denunciables, es escandaloso"

La combinación de ambas normas ha generado denuncias de clientes atrapados en un "círculo imposible" si no llevan efectivo.

El local exhibe dos carteles contiguos: uno anuncia "Los viajeros que hagan su parada en este establecimiento exclusivamente para utilizar los baños deberán abonar en barra el importe de un euro", mientras otro establece "Pago mínimo con tarjeta: 10€". Esta combinación ha provocado situaciones paradójicas: usuarios que desean pagar solo el euro por el servicio sanitario no pueden hacerlo con tarjeta al no alcanzar el mínimo requerido..

Las fotografías de ambos avisos se viralizaron con comentarios como "Te obligan a pagar en efectivo un servicio básico" o "Es una trampa: o pagas 10€ con tarjeta o no usas el baño".

Implicaciones legales y sociales

Cobrar por usar el baño vulnera derechos básicos de los consumidores. La única opción legal para un local es restringir el acceso mediante el derecho de admisión (con aviso visible), no imponer pagos. Respecto al mínimo de 10€ para pagar con tarjeta, aunque no está prohibido, combinado con el cobro del baño crea una barrera discriminatoria: quienes no lleven efectivo quedan excluidos de un servicio esencial.

La doble política ha sido calificada como "discriminatoria" por usuarios: "Personas sin efectivo quedan excluidas de un servicio esencial".