Dos investigados en La Rioja por vender arte religioso hecho en piezas de marfil

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han investigado presuntos delitos relacionados con el comercio ilegal de marfil, supuestamente cometidos por dos personas de La Rioja que trataron de distribuir piezas de arte religioso elaboradas con este material.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los agentes localizaron en portales de internet varios anuncios en los que se ofrecía a la venta una escultura de un Cristo crucificado y seis cruces.

Las imágenes que acompañaban dichos anuncios hicieron sospechar que se trataba de objetos elaborados con marfil de elefante, especie protegida por el convenio internacional CITES, por lo que estas transacciones podrían enmarcarse en el tráfico ilícito de especies de flora y fauna protegidas.

Ante la posible ilegalidad de la venta, se llevó a cabo un operativo dirigido tanto a la localización de los autores de los anuncios como a la verificación de la autenticidad de las tallas que ofrecían.

Como resultado de esta actuación, se logró identificar a dos personas presuntamente implicadas en los hechos y verificar la autenticidad de las piezas hechas con marfil.

El anunciante de la escultura del Cristo crucificado resultó ser un varón de 70 años, que ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la fauna por la tenencia y venta de objetos elaborados con marfil, material procedente de especies protegidas. La pieza fue intervenida por los agentes.

Este hombre podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta dos años por un delito de comercio ilícito de partes y derivados de especies protegidas.

Por su parte, el anunciante de las cruces es un varón de 54 años, vecino de una localidad de La Rioja Baja, que ha sido propuesto para sanción administrativa por una infracción a la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, al haber ofrecido cruces de oro y marfil sin ajustarse a la normativa vigente.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de La Rioja.