Dueño de una cafetería criticado por propuesta laboral indigna: "Me parece una falta de respeto que pagues eso"

En las últimas horas, una publicación en la cuenta de X (antes Twitter) "@soycamarero" ha sacado a la luz las precarias condiciones laborales en el sector de la hostelería. El usuario de la cuenta es conocido por su novela gráfica "Soy camarero. El cliente no siempre tiene la razón" y en la red social se dedica a exponer distintas anécdotas vividas en el sector de la hostelería por parte de los camareros. En esta ocasión, ha revelado una conversación entre una aspirante a camarera y el empleador de una cafetería, que ha puesto de manifiesto la precariedad a la que se ven abocados muchos trabajadores de este sector.

La joven aspirante recibió una oferta de trabajo con un salario mensual de 800 euros por una jornada laboral de 51 horas semanales, de martes a domingo, de 16:00 a 00:30. Esto se traduce en un pago de aproximadamente 4 euros por hora, una cifra muy por debajo del salario mínimo interprofesional, que fue subido recientemente por el Gobierno a 1.134 euros en 14 pagas.

Indignada por la oferta, la aspirante cuestionó las condiciones laborales propuestas y las tachó de inaceptables, llegando a compararlas con la esclavitud: "Me parece una falta de respeto que pagues eso a cualquier persona que trabaje contigo, tú quieres esclavos, no trabajadores", expresó. Además, sugirió que el empleador debería contratar a alguien a media jornada con un sueldo justo y, en caso de que el negocio prospere, considerar aumentar tanto las horas como el salario.

El empleador, que admitió ser nuevo en su puesto, respondió que el salario podría incrementarse si la aspirante trabajaba bien y el negocio prosperaba. Justificó las condiciones diciendo que, inicialmente, eso era lo que podía pagar: "Yo te digo lo que puedo pagar de principio. A lo mejor se paga más," sugirió. A lo que la joven respondió: "Pero es que a mí un 'a lo mejor' no me sirve." El empleador sentenció: "A lo mejor no te gusta el trabajo."

La publicación en @soycamarero rápidamente se volvió viral, generando numerosos comentarios de apoyo hacia la joven. Muchos usuarios subrayaron la necesidad urgente de revisar y regular las condiciones laborales en la hostelería, denunciando los abusos frecuentes en el sector. El dueño del negocio recibió duras críticas por parte de los usuarios de X: "Pasa de trabajador a empresario y quiere convertirse en explotador", "Queremos hacernos ricos muy rápido a costa de las necesidades de otros... ¿Caciquismo?" podía leerse entre los comentarios.